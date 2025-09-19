Ето момчето, заради което семейството се самоуби

В социалните мрежи бе разпространена снимка със загиналото 26-годишно момче,

чието семейство сложи край на живота си в личния си автомобил заедно с техния син, страдащ от тежко заболяване.

По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване, като информацията е, че се придвижва с автомобил Jeep Grand Cherokee. Текстът към снимката гласи:

„Издирва се момчето от снимката Велислав, движи се с кола Jeep Grand Cherokee с номер 7..., всеки който го е забелязал днес да пише тук или да се обади на полицията, спешно е...“

За съжаление по-късно екипи на полиция и Спешна помощ откриват семейния автомобил, в който са намерени телата на бащата, майката и сина.

Приятели и близки на семейството изразиха съболезнования във Facebook:

Истинско семейство до самия край. Светъл път.

Да почиват в мир

Съболезнования ,светлина по пътя към звездите !

Бог да прости!

Бог да те прости, съученик… Няма да те забравим! Съболезнования и молитви за близките.

Бог да ги прости, дано са на по добро място това добро семейство!

В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com