Ето момчето, заради което семейството се самоуби

В социалните мрежи бе разпространена снимка със загиналото 26-годишно момче,
чието семейство сложи край на живота си в личния си автомобил заедно с техния син, страдащ от тежко заболяване.
По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване, като информацията е, че се придвижва с автомобил Jeep Grand Cherokee. Текстът към снимката гласи:
„Издирва се момчето от снимката Велислав, движи се с кола Jeep Grand Cherokee с номер 7..., всеки който го е забелязал днес да пише тук или да се обади на полицията, спешно е...“
За съжаление по-късно екипи на полиция и Спешна помощ откриват семейния автомобил, в който са намерени телата на бащата, майката и сина.
Приятели и близки на семейството изразиха съболезнования във Facebook:
Истинско семейство до самия край. Светъл път.
Да почиват в мир
Съболезнования ,светлина по пътя към звездите !
Бог да прости!
Бог да те прости, съученик… Няма да те забравим! Съболезнования и молитви за близките.
Бог да ги прости, дано са на по добро място това добро семейство!
В момента се провежда оглед на място и се събират данни за изясняване на обстоятелствата, довели до този инцидент. Полицейските действия се осъществяват под надзора на прокуратурата, съобщават още от МВР.
