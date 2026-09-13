Ето момчето, заради което семейството се самоуби
По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване,
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По-рано в петък младият мъж бе обявен във Facebook за издирване,
Намерен е мъртъв в стаята си
Оставил е предсмъртно писмо
Тя не е споделяла пред близките си за проблема
П.В. е бил в звеното, което работи с кучетата за откриване на взривни вещества на Летище София
Жена оставя три невръстни деца, мотивите се изясняват
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София. Един от приближените на несебърския бос Димитър Желязков-Очите се е самоубил. Кристиян Коджуклиев е скочил от висок етаж на жилищен блок в стол...