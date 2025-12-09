Ето ги новите селяндури, които тормозят хората

Макар експертите често да предупреждават за рисковете при покупка на панелно жилище, интересът към този тип имоти не намалява. Освен по-достъпната цена и добрата функционалност, мнозина купувачи твърдят, че панелното строителство е значително по-качествено от новото.



"Това се говореше и преди 20–25 години, и днес е същото – старото строителство е по-добро от новото“, коментира собственик на панелен апартамент в свой сигнал до Plovdiv24.bg. Той споделя, че въпреки по-скромния външен вид на панелните блокове, качеството на изпълнение е несравнимо по-високо:



"Купих си панелка и пак бих избрал панелка пред ново строителство. Трябва да ми я подарят, за да взема нова сграда — иначе не бих.“



Според него проблемите при модерните жилищни сгради са очевидни: малки площи, компрометирани разпределения, тънки вътрешни стени, липса на шумоизолация и недостатъчна инфраструктура в новите квартали.



"Хората се тъпчат като сарделки в апартаментчета без нито един прав ъгъл, а междинните стени са от гипсокартон. Комшията като пръдне — в съседите мирише. Някои сгради нямат дори нормална канализация“, разказва той.



Собственикът подчертава още, че в панелното строителство жилищата са "нормални, човешки, удобни за живот“ – с реална площ, практични помещения, а не с тераси и общи части, които оскъпяват цената.



"В новото строителство плащаш въздух и коридори. Панелката може да е грозна, но е истинска.“



По думите му основният социален проблем не е в сградите, а в културата на живеещите в тях:



"Не сградата е проблем, а простащината на обитаващите я. Повечето – селяндури.“



Той допълва, че много хора, които напускат панелните блокове, не се преместват в ново строителство, а на село в търсене на спокойствие.



"Малцина са тези, които купуват новите кутии с общи части. На пазара искате да ни ги пробутвате, ама – йок!“



Въпреки критиките към панелните блокове, този тип мнение показва, че за голяма част от купувачите панелката остава надежден, практичен и по-качествен избор спрямо новото строителство — особено когато се търси комфорт, реална жилищна площ и по-здрава конструкция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com