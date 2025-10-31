10-те грешки, които шофьорите правят с автомобила си

Всеки шофьор иска колата му да бъде надеждна и да служи дълго, но често допускаме дребни пропуски, които водят до сериозни повреди и непредвидени разходи. От липсата на регулярна поддръжка до неправилна експлоатация — малките грешки могат да имат големи последствия. Ето кои са най-честите грешки, които шофьорите допускат.

1. Пропускане на редовната смяна на масло

Моторното масло е жизненоважно за двигателя – то смазва движещите се части и предотвратява триенето. Пропускането на редовната смяна на масло води до натрупване на замърсявания, загуба на мощност и дори до блокиране на двигателя. Добре е маслото да се сменя според препоръките на производителя или на всеки 10 000 – 15 000 км.

2. Игнориране на предупредителните лампи

Светещите индикатори на таблото не са случайни – те предупреждават за проблеми в ключови системи. Пренебрегването им може да доведе до опасни повреди или повишен разход на гориво.

3. Прекомерно натоварване

Много шофьори използват багажника като склад. Прекаленото тегло натоварва окачването, гумите и спирачките, което ускорява износването им. Освен това увеличава разхода на гориво с до 5%.

4. Рязко ускоряване и спиране

Агресивният стил на шофиране е една от основните причини за преждевременно износване на двигателя и спирачките. По-гладкото управление не само щади колата, но и спестява гориво.

5. Неправилно налягане в гумите

Гумите са контактът на автомобила с пътя – неправилното налягане намалява сцеплението и увеличава риска от инциденти. Проверявайте го поне веднъж месечно, особено преди дълъг път.

6. Използване на неподходящо гориво

Дори еднократно зареждане с грешно гориво може да доведе до повреда в инжекторите. Винаги се уверявайте, че използвате правилния тип според указанията на производителя.

7. Пренебрегване на акумулатора

Акумулаторът трябва да се проверява, особено преди зимния сезон. Проверявайте заряда му поне два пъти годишно и го подменяйте при първи признаци на изтощение.

8. Забравена ръчна спирачка при паркиране

При паркиране на наклон, ръчната спирачка предпазва трансмисията от натоварване. Използвайте я редовно, за да избегнете деформации.

9. Пренебрегване на филтрите

Филтрите за въздух, гориво и купе трябва да се сменят редовно. Замърсените филтри затрудняват работата на двигателя и влошават качеството на въздуха в купето.

10. Липса на профилактични прегледи

Много повреди могат да бъдат предотвратени с редовна проверка при специалист. Дори ако колата „звучи добре“, периодичните прегледи спестяват много средства в бъдеще.

