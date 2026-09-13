Девет задължителни за дома инструменти спасяват от куп главоболия
Експерти посочиха базовия комплект, с който могат да се решат повечето дребни ремонти без майстор
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Експерти посочиха базовия комплект, с който могат да се решат повечето дребни ремонти без майстор
Малките грешки могат да имат големи последствия
От енергодружеството обясниха, че е имало свръхнатоварване и тежка авария
Екипите по отстраняване на повредите работят навсякъде
Ще плаща тежка глоба
Повреда в двигател на петролен танкер
Много повреди са причинени от неправилни човешки действия
Панелните блокове няма да паднат, но ще пострадат сериозно
Обилният снеговалеж, придружен със силен вятър и обледенявания, предизвика през изминалата нощ многобройни повреди по електроразпределителната мрежа...
Токио. Toyota отзова 6,4 млн. автомобила по света заради пет различни проблема с тях. На около 3,5 милиона коли трябва бъде сменена връзка на въздушн...