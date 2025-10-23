Добрев отсече! Задава ли се трус с горивата

Не се очакват сътресения на пазара на горива в България в резултат на наложените санкции от Съединените щати срещу "Лукойл". Това заяви председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Делян Добрев пред журналисти след днешното заседание на комисията.

"Българският парламент действа изпреварващо и знаете, че ние преди около три седмици приехме на първо четене в комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата, първо на Държавна агенция "Национална сигурност" и след това през санкция на Министерски съвет. Тоест ние мерки сме ги взели дори изпреварващо", каза Добрев.

Той увери, че няма основание за притеснение сред потребителите. "Не очаквам каквито и да било сътресения на пазара на горива. Хората трябва да бъдат спокойни", каза той, добавяйки, че общият европейски пазар е голям и производителите на горива са много.

По думите му наложените санкции не са от такъв характер, че да възпрепятстват нормалната работа на рафинерията "Лукойл".

На въпрос на БТА дали наложените санкции могат да възпрепятстват или обратното - да пришпорят една евентуална продажба на активите на "Лукойл" в България, Добрев отговори, че е възможно те да имат влияние върху една хипотетична продажба.

"Частен е собственикът, но е възможно да има ефект и в двете посоки", посочи Добрев.

Късно през нощта българско време Министерството на финансите на САЩ обяви нови ограничения, насочени към "Роснефт", "Лукойл" и техните дъщерни дружества. Вашингтон уточни, че санкциите не се отнасят за сделките на компаниите с Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и "Тенгизшевройл", което временно ограничава ефекта върху част от международните енергийни потоци.

По-рано и Европейският съюз официално одобри деветнадесетия пакет от санкции срещу Русия. Сред новите мерки е забрана за страните от ЕС да купуват руски втечнен природен газ, както и санкции срещу повече от сто танкера, превозващи руски петрол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com