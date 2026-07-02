Дъщерята на полицая, спасил дете, взриви мрежата

Светкавична и изключително рискована спасителна операция на полицаи от РУ-Пазарджик завърши с щастлив край, след като униформени извадиха тийнейджър от яростното течение на река Марица. Цялата драма се разигра край пазарджишкото село Огняново, където две момчета влезли да плуват, но едното от тях било моментално завлечено от придошлите води към най-дълбоката и опасна част на речното корито.

Драмата край бетонния мост

14-годишният младеж успял да се задържи за основите на мост, докато приятелят му потърсил помощ. След сигнал в 14:00 ч., екип в състав Стоян Медаров, Димитър Лазаров, Али Калъч, Мартин Тушев и Трендафил Трифонов пристигнал на мястото. Младши експерт Трифонов без колебание скочил в бурните води и успял да измъкне детето невредимо.

Мрежата избухна в сълзи и аплодисменти

Емоционално видео от акцията, публикувано от дъщерята на полицая – Ивелина Трифонова, събра хиляди реакции в социалните мрежи. „Гордея се с теб!“, написа тя, визирайки героизма на баща си. Потребители и ръководството на ОДМВР-Пазарджик изразиха огромен респект към бързата и професионална реакция на екипа.

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