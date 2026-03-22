Чудесни новини за Малена Замфирова. Държавата се задейства

Сноубордистката Малена Замфирова е много по-добре, съобщи служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов".

Той каза, че е разговарял с баща ѝ и по думите му Замфирова вече може да става от леглото. Няма скъсани връзки.

По думите на Околийски сега на спортитската ѝ предстои рехабилитация "на най-високо ниво, като на Линдзи Вон, за да може да се върне на пистата, защото тя е младо момиче".

Служебният министър на здравеопазването излезе с предложение държавата да плати лечението на Замфирова. "България ще бъде на линия с всичките си ресурси, рехабилитация, клиники и прочие, това ще бъде абсолютно безплатно за семейството на Малена", обеща той.

"Тук искам да кажа, че имаше невероятна координация на действията с президента на републиката госпожа Илияна Йотова, с Министерството на спорта, с Националната здравноосигурителна каса, която веднага издаде формуляр, за да може да се плати това лечение, тези операции. С Анатолий (Замфиров) сме се разбрали да дойде в Министерството и да видим какво още е необходимо", добави министърът.

Малена Замфирова пострада на 3 март по време на тренировка за старт от Световната купа в чешкия зимен център Шпиндлерув Млин, когато беше ударена в гръб от скиор.

Към момента на сблъсъка Замфирова не е карала сноуборд и не е участвала в състезание, а се е намирала на пистата заедно със своя екип след приключване на тренировката.

На 9 март сноубордистката претърпя 6-часова операция за стабилизиране на таза и раздробената ѝ бедрена кост. Интервенцията тогава беше отчетена като успешна. Последваха още хирургични намеси.

Според баща ѝ Анатолий Замфиров очакванията са Малена да започне активно възстановяване до шест месеца след операциите.

