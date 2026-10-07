Честит рожден ден на Теди Москов

Рожден ден днес празнува един от най-ярките и разпознаваеми български театрални, телевизионни и кинорежисьори Стефан (Теди) Москов. Роден е на 7 октомври 1960 г. в София в семейството на писателката Рада Москова и д-р Стефан Москов.

Завършва режисура за куклен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Юлия Огнянова, а през 1992 г. специализира драматична режисура в Академията за драматично изкуство в Рим. Москов е основател на първия частен театър у нас – „Ла Страда“.

Широката си популярност дължи на култовото хумористично телевизионно шоу „Улицата“ (1993–1996), което през 1996 г. печели престижната награда „Златна роза на критиката“ на фестивала в Монтрьо. Творческият му стил се отличава с авторски гротесков хумор, абсурдизъм, импровизация и силно изразена визуална метафоричност.

Теди Москов има богата международна кариера. От 1995 г. поставя редица спектакли в Германия (в Хамбург, Щутгарт, Дармщат), както и на водещите български сцени, сред които Народен театър „Иван Вазов“. Автор е на игралния филм „Рапсодия в бяло“ (2002) и документалния „Преводачката на черно-бели филми“ (2006).

Носител е на множество отличиея, сред които орден „Златен век“ и награда „Аскеер“ за режисура. Женен е за актрисата Мая Новоселска, с която си сътрудничи в редица свои проекти.

Днес празнуват още:

Асен Ягодин, банкер, член на УС, заместник главен изпълнителен директор на Пощенска банка

Анастасия Ингилизова, актриса

Валентин Василев, политик

Деян Славчев-Део, тв водещ

Инж. Иван Лазаров, кмет на Вършец

Иван Радоев, актьор

Кристина Янева, актриса

Любомир Иванов, математик, бивш председател на Атлантическия клуб

Д-р Владимир Иванов, началник отделение по Ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“

Доц. д-р Десислав Врачански, началник отделение Гръдна хирургия в УМБАЛ „Софиямед“

Златозара Савчева, Ръководител „Информационни и комуникационни технологии“ в УМБАЛ „Софиямед“