Общество

Частично бедствено положение в една община. Готвят се за евакуация

На място са 50 доброволци

Частично бедствено положение в една община. Готвят се за евакуация | StandartNews.com
18 юли 24 | 13:02
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Агенция Стандарт

Частично бедствено положение е обявено със заповед на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов заради пожарите в региона.

То е в сила за селата Пролом, Мраченик и град Баня. Пожарът в Средногорието още не е локализиран. 

В центъра на село Пролом е разположена водоноска, която може да изстрелва с оръдия вода, за да се гасят пламъците, ако стигнат до селото, съобщи кметът на Карлово, предаде БНР. 

На място са 50 доброволци. Има готовност за евакуация. 

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Автор Агенция Стандарт

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1 Коментара
град Козлодуй
преди 41 минути

Божичко

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