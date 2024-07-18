Частично бедствено положение в една община. Готвят се за евакуация

Частично бедствено положение е обявено със заповед на кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов заради пожарите в региона.

То е в сила за селата Пролом, Мраченик и град Баня. Пожарът в Средногорието още не е локализиран.

В центъра на село Пролом е разположена водоноска, която може да изстрелва с оръдия вода, за да се гасят пламъците, ако стигнат до селото, съобщи кметът на Карлово, предаде БНР.

На място са 50 доброволци. Има готовност за евакуация.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com