Близък на Тодор Славков побесня! Тежки разкрития

Много известен столичен купонджия и близък приятел на Малък Тошко разкри твърде любопитни неща около починалият наскоро внук на Тодор Живков.

"Версията, която се опитват да ни пробутат, че Тошо се е самоубил, е абсурдна за всеки, който го познава добре! Той трепереше над живота си!", категоричен е Тошко Кюстендилския, който е дългогодишен приятел на Тодор Славков и верен дискотечен негов авер от десетилетия.

Кюстендилецът бе един от опечалените приятели на внука на Бай Тошо, който заедно с Дани Графа отидоха на погребението на своя приятел в парцел 10 на Централните софийски гробища в края на юли т.г.

Нова версия за смъртта на Тодор Славков

"Тошко беше параноичен на тема здраве. По време на ковид пандемията беше взел всички мерки, включително и пълна изолация, защото трепереше вирусът да не го убие", разказва неговият бивш съдружник от култовата в края на 90-те години на миналия век столична дискотека "Ескейп".

Синът на Людмила Живкова бил толкова скован от страх да не стане жертва на коварния вирус, че месеци наред си наложил пълен локдаун и му отказал срещи, пазейки се от разрастващата се пандемия.

Той нито приемал приятели у дома, нито пък се отзовавал на явките им в различни ресторанти и клубове в София, които въпреки рестрикциите посрещаха посетители под строг фейсконтрол, пазени най-често от полицейски патрулиращи пред входовете им коли.

Съмнения във версията за самоубийство на Тодор Славков

"Човек, който се плаши да не го гътне един вирус, не би посегнал никога на живота си! Тази версия за самоубийство е абсурдна! Чуваме се с приятели, питаме се кой за последно какво е говорил с Тошо и всички сме единодушни - Тошко никога за нищо на света не би посегнал на живота си! Защо не говорят и не пишат за онези номенклатурчици, при които Тошко редовно беше на хранилка?

Той знаеше толкова много за мръсните червени пари на онези, които в миналото са се мазнили на дядо му, а сега са със замах на олигарси! Търсете причината за смъртта на Тошо там, никакви депресии не е имал, никакви хапчета не е пил. Истината е, че финансовото му състояние не беше цветущо, и той си преслушваше от време на време партийните играчи и ги муфтеше за пари.

Мръсните тайни на олигархията

Явно на някой от тях му е писнало и е насочил пистолет към главата му. Тошко, повярвайте, знае от баща си Иван Славков всички мръсни тайни на олигархията у нас, замогнала се с куфарчета с червени пари и държавната приватизация!", категоричен е и Жоро Аптекаря, един от верните приятели на Малък Тошко от години.

Тодор Славков с поразяващо изказване пред Лора Крумова!

По негови думи Тодор Славков от години разполагал с имотите на Христо Крушарски като със свои. "Искал бил да се усамоти! Глупости! Тошо си ходеше в къщите на Крушарски, все едно си е у дома. Какви усамотявания?", разказват приятелите.

И споделят, че един от най-големите му страхове бил да не стане жертва на пътна катастрофа.

"Тръгнем ли някъде, кара като бабичка. И вечно изостава. С неговото мощно БМВ се тътри някъде след нас. Шубе го беше да не загине при пътен инцидент и много го бъзикахме, а то какво стана - скалъпиха му депресия, хапчета, самоубийство... И на кого точно - на Тошо Славков, това е виц!

"Редно е ченгетата да разследват убийството на Тошко. Той по традиция по-рано от обяд не ставаше. Куршумът е разцепил главата му малко след като се е събудил, пил е кафе, не е бил пиян, нито дрогиран, аутопсията го доказа. Нека проверят кой му е гостувал във вилата и защо вайбърът от телефона на Тошко е изтрит. Някой е искал да прикрие следите си с чата с Тошко. Този, който е изтрил приложението от апарата, е убиецът на Тошко!", категорични са приятелите на покойния Тодор Славков.

Излезе шокираща тайна за Тодор Живков!

