Аномалиите с времето нямат край. Ненормални температури

Аномалиите с времето ще продължат през целия септември.

Задава се ново затопляне, ново засушаване и отново висок риск от пожари. Лятото сякаш не иска да си тръгне и ще продължи поне до края на месеца, сочат данните от глобалните модели GFS и ECMWF. Определено климатичните промени се усещат – и то всяка година все по-осезаемо.

Дори компютърните модели не могат да дадат напълно точни прогнози, тъй като тяхната структура не позволява абсолютна прецизност, изтъкват от "Метео Балканс". Макар че метеорологичната есен вече започна, тя ще се окаже кратка – предстоят още около две седмици с високи температури. Очакваните стойности са между 28 и 33 градуса по Целзий – нещо, което е по-характерно за началото на септември, отколкото за средата на месеца.

Ако погледнем прогнозите за температурната аномалия, целият континент е в червено и навсякъде се наблюдават отклонения от 2–5 градуса над нормата, а над Балканите – до 10–14 градуса над нормата. По-студено от обичайното ще бъде в Испания и Великобритания, където се очакват около 2–8 градуса под климатичната норма за периода 1979–2010 г.

