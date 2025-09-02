Времето се побърка. Идва голяма аномалия

Времето се побърква утре. Едновременно ще ги ударят хем горещ ад, хем бури с гръмотевици и порои

След кратко стабилизиране, времето отново се разваля в сряда. Следобед, най-вече над Западна България, ще се образува купеста и купесто-дъждовна облачност, която ще донесе превалявания и гръмотевици. В планинските райони явленията ще бъдат по-интензивни и ще създадат риск от локални бури.

Очаква се временно усилване на вятъра – от северозапад, а в източната част на страната – от североизток, където ще достигне умерени стойности.

Максималните температури ще останат високи – между 32 и 37 градуса, като малко по-ниски ще бъдат в Югозападна България. В София живакът ще стигне около 31°.

Времето в планините

В планините ще бъде предимно слънчево. Следобед над масивите в Западна България ще се развие купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, а на 2000 метра – около 19 градуса.

Времето по морето

По Черноморието ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2–3 бала.

Времето на Балканите

При преминаващо атмосферно смущение от запад на изток облачността над западната половина на Балканите ще е значителна, на много места с валежи от дъжд, в отделни райони придружени с гръмотевици. На изток ще се задържи слънчево и без валежи.

