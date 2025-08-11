30 години от смъртта на 14-те войничета. Сянката на Карамански

На 11 август 2025 г. се навършват 30 години от една от най-мрачните дати в новата ни история — трагедията, при която 14 млади военнослужещи загиват при тежка катастрофа край столичния кв. „Люлин“, в близост до разклона за Банкя.

Инцидентът от 1995 г. разтърсва българското общество и се превръща в черна страница от управлението на тогавашния премиер Жан Виденов, припомня БГНЕС.

Фаталната нощ

На 11 август 1995 г., късно вечерта, военен камион ГАЗ-53 с войници от поделение 58410 в Обеля се удря челно в трактор Т-150К. В резултат на удара загиват 1 лейтенант, 2 ефрейтори и 11 редници — млади мъже, връщащи се от строителен обект в Манастирски ливади. Оцеляват само 19-годишният Кръстьо Дунчев и 49-годишният тракторист Любен Ковачки.

Истината така и не излиза наяве

Делото по случая е възобновявано три пъти, но и до днес няма официално установена вина. Материалите остават засекретени, а близките на жертвите подозират укриване на информация. По закон, класифицираната информация подлежи на разсекретяване след 30 години — срок, който изтича тази година.

Има десетки свидетели на трагедията. Сред очевидците е и покойният подземен бос Иво Карамански, който пътувал зад военния камион. Слухове и до днес твърдят, че инцидентът е бил опит за покушение срещу него. Според свидетели на мястото са открити следи от гилзи, което подклажда съмненията за умишлено действие, а не просто катастрофа.

Вечна памет

На 7 септември 1996 г. в София е открит паметник в чест на загиналите 14 военнослужещи. За техните семейства и за много българи споменът за тази трагедия остава болезнен и незатворен.

