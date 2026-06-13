30 години от смъртта на 14-те войничета. Сянката на Карамански
Носи се слух, че взривът всъщност е бил опит за убийство на Карамански. Версията е подсилена с останали следи от гилзи по крайпътната табела.
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Носи се слух, че взривът всъщност е бил опит за убийство на Карамански. Версията е подсилена с останали следи от гилзи по крайпътната табела.