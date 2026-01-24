Картонът срещу екрана: когато въображението е най-добрият учител

Във време на все по-дълбока намеса на изкуствения интелект и детство, сведено до телефонен екран, се оказва, че най-изначалните човешки потребности не са изчезнали. Още повече – естественият път към тях продължава да работи така, както е работил и преди десетилетия: чрез игра, въображение и свободно създаване.

Историята на играчките го доказва. Първо хартия, после желязо и дърво, след това пластмасовата революция. И ето че днес, на фона на свръхтехнологичните „чудеса“, именно изделията от масивен еко картон успяват да задържат вниманието на децата за часове. Без батерии, без екрани, без алгоритми.

Картонена къщичка или голяма ракета, подходящи за деца между 3 и 7 години, могат да „изключат“ YouTube и игрите за 3–4 часа. Децата започват да подреждат дом, да проверяват пощенска кутия, да летят в космоса, да завладяват планети и – най-важното – да създават свои собствени светове, вместо да избират между готовите дигитални сценарии.

От личен опит до образователна мисия

Жени Илиева, която се занимава с изработка на изделия от масивен картон, стига до идеята по най-естествения начин – чрез собствения си син. Той започва да сглобява картонени стелажи, да рисува върху тях, да ги превръща в нещо свое. Без пакости, без търсене на външно внимание.

Така се раждат големите картонени къщи и ракети – конструкции, които децата сами сглобяват, оцветяват и използват за игра, учене и развитие. Върху тях има срички, цифри, символи – четенето и смятането идват естествено, без натиск.

„Това е прекрасна алтернатива на електрониката, която в големи количества доказано вреди“, казва Жени Илиева. „При екраните децата са научени постоянно да превключват – клип след клип, история след история. Така губят търпение и способност за задълбочаване.“

Какво губят децата пред екрана

Ефектите вече са добре познати:

– по-бавно проговаряне при малките деца

– комуникационни затруднения и слаба концентрация при по-големите

– нарушен сън

– забавено развитие на фината моторика

Причината е проста – детето не участва активно. То стои, гледа и повтаря едно и също движение със скролване.

Рисунката като прозорец към вътрешния свят

През декември миналата година Жени организира конкурс за детска рисунка, която да бъде отпечатана върху картонена къщичка. Победителят я получава като подарък. Идеята не е наградата, а процесът – фантазия, проактивност и споделено време с родителя.

Психолозите са категорични: когато детето оцветява, украсява и създава, то показва своето емоционално състояние. Пъстрите, шарени рисунки са знак за спокойствие, сигурност и радост.

