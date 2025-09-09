Съседът на Кожухаров проговори за инцидента в Русе

Съседът и приятел на Николай Кожухаров проговори за инцидента.

Георги Димитров е с него и провокира инцидента с младежите от Русе, за пръв път отговаря на въпроси на журналисти след сблъсъка.

На въпрос на "Бряг нюз" верни ли са твърденията на един от обвиняемите, че той пръв е предизвикал конфликта с младежите, Георги Димитров отговоря: "Ако смятате, че да защитиш детето си...". И не довършва изречението.





На повече въпроси съседът на полицейския шеф отказа да отговаря. На предложението да разкаже своята гледна точка за събитията от нощта на инцидента, той отговори, че вече я е разказал на когото трябва, пояснявайки, че е бил разпитван от следствените органи. "Нямам право да говоря, защото има следствие", добави Димитров.

От по-дълга версия на видеото от боя в Русе, която е приложена по разследването, се вижда как приятелят на Николай Кожухаров Георги Димитров се доближава до колата на момчетата, но отскача назад точно като след получен удар. После посяга през прозореца.

Във видеото, разпространено от елфите, изглежда сякаш приятелят на Кожухаров пръв започва с ударите.

По информация на "Бряг нюз" Димитров има частен бизнес - занимава се с брандиране на коли. Но няма фирма, а работи с фирмата на баща си Илия Димитров, който преди години е бил началник на транспорта на общинското предприятие "Паркстрой". Фирмата му се занимава с озеленяване, като се твърди, че бащата лично поддържа дворовете на къщите на влиятелни хора в Русенско.



Междувременно от Университетската болница "Канев" информираха, че старши комисар Николай Кожухаров остава в интензивното отделение, заради тежката операция която е претърпял. Той е със стабилни жизнени функции и продължава интензивното му наблюдение и лечение

