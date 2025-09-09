Намеси се съсед! Обрат с пребития полицай в Русе?

Мистериозният втори участник в злополучните събития от нощта на 3 срещу 4 септември, когато бе пребит шефът на полицията в Русе, излезе наяве.

36-годишният Георги Димитров, който стана известен като "съседа", който е бил заедно ст.комисар Николай Кожухаров в нощтта на инцидента.

Двамата са били с жените и децата си и са се прибирали след посещение на известно русенско заведение.

Във въпросната нощ в завързал се скандал заради направена забележка, че карат бързо, четири момчета между 15 и 19 години нанесоха побой на русенския полицейски шеф. В резултат на това Кожухаров претърпя тежка операция и още се възстановява в болница "Канев".

В мелето пострадал и съседът му Георги Димитров, кайто обаче се отървал доста по-леко. "С разбита устна съм", оплакал се той пред познати.

Димитров бе изключително лаконичен пред Брягнюз.

На предложението да разкаже своята гледна точка за събитията от нощта на инцидента, той отговори, че вече я е разказал, на когото трябва, пояснявайки, че е бил разпитван от следствените органи. "Нямам право да говоря, защото има следствие", добави Димитров.

На въпроса верни ли са твърденията на един от обвиняемите, че той пръв е предизвикал конфликта с младежите, Георги Диитров отговори така: "Ако смятате, че да защитиш детето си...". И не довърши изречението.

