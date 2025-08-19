Ето ги закопчаните за трагедията в Несебър! Чака се решение

Става ясно, че 24-часовата мярка на тримата задържани за вчерашния инцидент с 8-годишно дете в Несебър изтича след минути.

Всеки момент прокуратурата трябва да вземе решение дали ще иска удължаване на мярката и евентуално внасяне на искане за „постоянен арест“.

Междувременно Флагман.бг узна, че и тримата арестувани след трагедията са от Бургас.

От вчера в ареста е управителят на морската база на „Венис Марина“ ЕООД на този плаж – Петко Стефанов (52 години) от бургаския ж.к. „Меден рудник“.

Освен него са задържани и Христо Христов Раев (43 години) от Бургас, собственик на 10-ина фирми, всички те регистрирани на домашния му адрес на ул."Иван Шишман". Той е бил капитан на лодката, а също така и Камен Веселинов Тенев (45 години) – редови моряк. Предполага се, че точно той е поставил скъсания предпазен колан на детето.

И тримата са служители на „Венис Марина“ ЕООД. Фирмата е наемател на водната база на Южния плаж в Несебър. Собственост е на Стефани Веселинова Стоименова, дъщеря на застреляния бос Веселин Стоименов, който бе показно убит преди 9 години.

Фирмата има и други подобни атракционни, които работят без проблем по Южното Черноморие. В случая е ясно, че става въпрос за чисто човешка грешка, защото по всичко изглежда, че 8-годишният Иван от Разлог е бил обезопасен със силно износен колан, който се е скъсал при издигането във въздуха.

Дали това все пак е така - ще стане ясно след експертизата, която трябва да се направи. Тя е от ключово значение, за да се установи конкретната причина за трагедията.

Проверка на Флагман.бг показа, че тази дейност се контролира от Морска администрация, която извършва проверка и на лодката, и на въжетата, които се използват. Последната такава е направена преди около месец. Нямало нарушения.

