Сърце и Мозък стана първи и единствен акредитиран център у нас по програмата ICARe-HF

Клиниката по кардиология на ,Сърце и Мозък’, ръководена от проф. д-р Яна Симова, получи престижната акредитация по програмата ICARe-HF на Европейското кардиологично дружество (ESC). Това международно признание се присъжда на болници и клинични центрове, които покриват най-високите стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациенти със сърдечна недостатъчност.

С това отличие, високотехнологичният болничен комплекс се нарежда сред водещите лечебни заведения в Европа и е единственият акредитиран център по I Care HF в България. Програмата на Европейското кардиологично дружество е насочена към насърчаване на качеството и последователността в грижата за пациенти със сърдечна недостатъчност, базирана на най-новите научни доказателства и клинични препоръки.

„Тази акредитация е признание за професионализма, отдадеността и непрестанните усилия на целия ни екип да предоставя медицинска грижа на европейско ниво. Нашата мисия е да прилагаме иновативни подходи и да работим за подобряване на качеството на живот на пациентите със сърдечна недостатъчност,“ заяви проф. д-р Яна Симова, началник на клиниката по кардиология.

Програмата I Care HF (Improving Cardiovascular Care in Heart Failure) е създадена от ESC с цел да отличава и подкрепя центрове, които демонстрират водещи постижения в управлението на сърдечната недостатъчност, както и да улеснява обмена на добри практики между държавите-членки. С получаването на тази акредитация, ,Сърце и Мозък’ затвърждава позицията си на център с високи медицински стандарти, научен принос и иновативен подход в лечението на сърдечни заболявания.

На снимката от ляво надясно: Д-р Мартина Самарджиева, Цветомир Георгиев, проф. Яна Симова, д-р Ваня Иванова



