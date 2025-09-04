Онколози от Пловдив представиха иновативно лечение за рак на простатата

Най-новата възможност за лечение на пациенти с рак на простатата – радиолигандна терапия, представиха на конференция в Пловдив онколозите от Комплексния онкологичен център в града. Това модерно и първо по рода си лечение досега не беше достъпно за българските пациенти.

В дискусията се включиха и онколози от КОЦ – Стара Загора, както и нуклеарни специалисти от София. Експертите обсъдиха диагностичните подходи, профила на подходящите пациенти, особеностите в прилагането на терапията и проследяването на

състоянието им.

Споделен бе и клиничен опит с метода, който демонстрира неговата ефективност и допринесе за по-добро сътрудничество между специалистите в мултидисциплинарния екип.

„Нашата мисия е за всеки пациент да има правилна диагноза, правилно лечение, навреме и с грижа“, така началникът на Отделението по медицинска онкология и онкологични заболявания в гастроентерологията д-р Антоанета Томова, подчерта своя стремеж да въвежда иновативни подходи в лечението на онкологичните заболявания в България.

В последните години все повече онколози твърдят, че ракът не е присъда, ако се открие навреме и призовават към редовна профилактика.

