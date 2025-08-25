Огромна трагедия: 21-годишна родилка почина в Русе

От Университетската болница „Канев“ в Русе са започнали проверка на смъртта на 21-годишната Габриела Георгиева, която почина в събота след раждане в родилното отделение на болничното заведение, съобщи днес директорът му Иван Иванов. Той уточни, че все още се очакват резултати от аутопсията, за да се установят причините за смъртта на Габриела Георгиева.

Жената е постъпила в лечебното заведение в 3:30 ч. на 21 август, а в 4:20 ч. е родила спонтанно момче. Бебето е било в добро общо състояние, каза директорът „Медицински дейности“ на болницата д-р Лидия Стефанова.

Персоналът в събота сутринта е бил в пълен състав, когато жената се е оплакала от болки ниско долу, което кореспондира с напредналата ѝ бременност и нормалното раждане, коментира още д-р Стефанова. След консултация с хирург, родилката е преминала през скенер, който не е показал нарушения в тазовата област. След това жената се е изкъпала и пак се е оплакала от болки. Дадени са й аналгетици и при свалянето ѝ от родилна зала в интензивен сектор е загубила съзнание. Извикан е анестезиолог, който е извършил 90-минутна кардиопулмонална ресусцитация, но 21-годишната жена е починала.

Д-р Лидия Стефанова добави, че за целия период от 52 часа на родилката са правени образни, лабораторни и АГ изследвания. При анамнезата не е имало данни за съпътстващи заболявания. Тя коментира, че е назначена аутопсия и е уведомена Окръжната прокуратура. Стефанова добави, че от лечебното заведение имат своите версии за настъпването на смъртта на жената, но до изясняване на случая няма как да ги оповестяват.

По настояване на директора на болницата Иван Иванов се извършва и вътрешна проверка. „Искаме прозрачност, да установим абсолютната истина, за да поднесем на близките на Габриела това, което се е случило, в пълен обем“, каза Иванов.

Той заяви, че ако се наложи, ще има и втора съдебномедицинска експертиза, за което близките са уведомени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com