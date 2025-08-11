Лекари от Пловдив спасиха кракa на пациент oт ампутация

Лекари от УМБАЛ Каспела спасиха крака на пациент с тежка инфекция на бедрената кост чрез многоетапно лечение. Сложната инфекция се развила след предишна операция за счупване на бедрената шийка и наложила многоетапното лечение, за да се запази крайникът.

Пациентът постъпва в Отделението по ортопедия и травматология на УМБАЛ Каспела с напреднала инфекция на бедрената кост, която възникнала след операция за поставяне на вътрекостен имплант.

След премахването на импланта, лекарите поставили временна антибиотична тазобедрена става, която освобождава високи дози антибиотик директно в засегнатата зона и позволява на пациента да се движи без да натоварва крака.

След като инфекцията е овладяна, лекарите имплантирали ревизионна изкуствена тазобедрена става. Този тип става е специално предназначен за сложни случаи и осигурява надеждна стабилност и дългосрочна функция дори при увредена или променена костна структура.

„Този подход ни позволи първо да овладеем напълно инфекцията, а след това да осигурим стабилно и трайно възстановяване на функцията на крака,“ обяснява д-р Димитър Генов, завеждащ Отделението по ортопедия и травматология. УМБАЛ Каспела.

„Случаят показва колко важни са комплексният план, търпението и координацията между екипа и пациента. Така постигнахме резултат, при който човекът отново може да ходи самостоятелно,“ допълва д-р Благойчо Постоловски.

