Каква е смъртоносната доза алкохол

Няма абсолютно безопасна доза алкохол – всяко количество има токсичен ефект върху организма, каза Андрей Тюрин , нарколог и ръководител на отделението по зависимости в клиника „Алкомед“ . В разговор с Lenta.ru той посочи количеството алкохол, което се счита за смъртоносно.

„За мъж с тегло 70-80 килограма критичната доза би била 0,7-1,2 литра водка, изпита бързо, в рамките на няколко часа. За жени с тегло 50-60 килограма прагът е още по-нисък - 0,4-0,7 литра силен алкохол“, предупреди Тюрин.

В същото време, както отбеляза лекарят, критичната доза може да е по-висока за хроничните пиячи поради развита резистентност. Организмът на алкохолиците обаче е изтощен, така че рискът от сърдечен арест, инсулт или остра чернодробна недостатъчност поради интоксикация се увеличава значително.

Според специалиста по зависимости, тези нива представляват прага, при който рискът от смърт от директните токсични ефекти на етанола върху организма е най-висок. Смърт обаче може да настъпи и от много по-малки дози, подчерта лекарят. Той обясни, че фактори като пол и телесно тегло, генетика, здравословно състояние и честота на консумация на алкохол влияят на това.

Тюрин призова хората да избягват пиенето на алкохол, когато имат махмурлук. Той каза, че тази съмнителна здравословна практика само удължава страданието и води до прекомерно пиене.

