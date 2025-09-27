Защо не бива да ходите в гората? Забраните

На 27 септември възпоменаваме свети мъченик Калистрат и дружината му, както и светите Марк и Аристарх от числото на 70-те апостоли.

Светият апостол от 70-те, Аристарх, се споменава от свети апостол Павел в посланието му до Колосяни (4:10) и до Филимон (1:23). Апостол Аристарх е придружавал апостол Павел, а по-късно е поставен за епископ в сирийския град Апамея.

Светият апостол и евангелист Марк е роден в Йерусалим, бил племенник на апостол Варнава и в нощта на Христовите страдания, той Го последвал (Марк 14:51-52). Основал Църквата в Египет и бил първият епископ в Александрия, където основал християнско училище. Пътувал до Либия, Нектополис, проповядвал Евангелието и просветил вътрешността на Африка.

Посетил апостол Павел в Рим, където според преданието, апостол Марк написал Евангелието за повярвалите езичници.

Древните църковни писатели свидетелстват, че Евангелието от Марк е кратък запис на проповедта и разказите на апостол Петър.

Връщайки се в Александрия, апостолът укрепил вярващите, противопоставяйки се на езичниците, което предизвикало тяхната омраза.

Скоро езичниците нападнали апостола по време на службата, били го, влачили го по улиците на града и го хвърлили в затвора. На следващата сутрин тълпата отново повлякла апостол Марк към съда, но по пътя светият евангелист починал с думите: „В Твоите ръце, Господи, предавам духа си“.

В този ден възпоменаваме паметта и на свети Калистрат, воин, пострадал мъченически за Христа. Наблюдавайки мъченията и чудесата, които ги съпровождали, 49 войници повярвали в Христос и последвали Калистрат в подвига на мъченичеството.

Заключили свети Калистрат и дружината му в затвора, където мъчениците били посечени с мечове.

Светите им останки били погребани от други повярвали в Христа, но оцелели войници, а по-късно, на мястото била построена църква, разказва БНР.

За този ден е имало много интересни знаци. Ето какво не се прави на 27 септември според нашите предци:Не бива да организирате шумни забавления - това е ден за размисъл върху духовността. Не се препоръчва да се работи в градината или на полето - земята почива. Не бива да ходите в гората — „змиите се крият в земята“, така че ходенето в гората се счита за опасно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com