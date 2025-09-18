Спазвайте две ключови забрани на днешния църковен празник

18 септември според православната църква е денят на свети монах Евмений, епископ Гортински.

Св. Евмений е роден на остров Крит и от ранна възраст се е отличавал с добродетелен живот. Стремял се е да служи на Единия Бог, избягвайки светските изкушения. Раздал цялото си имущество на бедните, избирайки пътя на монашеството и аскезата. Животът му е бил изпълнен с молитва, смирение и милосърдие.

Заради святото си поведение и духовна мъдрост, Евмений бил избран за епископ на църквата в Гортин на остров Крит. Като пастир той се грижел за стадото си, утешавал скърбящите, подкрепял сираците и бедните. Молитвите му били толкова силни, че веднъж по време на суша той предизвикал дъжд с молитвата си.

Свети Евмений ревностно защитавал православната вяра от ереста на монотелитите. Заради предаността си към истинското учение той бил преследван и заточен в Тиваида, където починал. След смъртта му неговото тяло било пренесено и погребано в Гортина на място, което сега се нарича Раксос. С живота и делата си свети Евмений оставил незабравим отпечатък в историята на Църквата, като пример за пастирска любов, вяра и силата на молитвата.

Традиции и обичаи за 18 септември

Народната мъдрост съветва да се избягват спорове с роднини, в противен случай конфликтът може да се проточи дълго време. Не бива да се хвалите с постиженията си, а в молитвите си към Господа трябва да бъдете умерени - да искате само това, което е наистина необходимо.

Ако има червени облаци преди изгрев слънце, това вещае лошо време, вятър и дъжд. Ако добитъкът се скрие под покрив или напусне полето, скоро ще дойде лошо време. Ако луковиците имат тънка люспа, зимата ще бъде мека.

Народът традиционно посвещавал този ден на момински събирания, както и на приготвяне на провизии за зимата, особено на приготвяне на зеле. Не е забранена домакинската работа. Денят е по-добре да се прекара със семейството. Също така вярващите се обръщат към св. Евмений с молитва за изцеление и защитата от злото.

