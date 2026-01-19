Почитаме пазител на дома. Днес не се носи черно

На 19 януари Българската православна църква почита един от най-светлите образи на ранното християнство – преподобни Макарий Египетски, наричан още Макарий Велики. Денят носи дух на смирение, вътрешна сила и тиха мъдрост – качества, които самият светец въплъщава през целия си дълъг живот. Според житието му той е роден в Горен Египет през IV век и още в младостта си избира пътя на уединението, поста и молитвата.

Кой е Свети Макарий Египетски

Макарий е съвременник и ученик на свети Антоний Велики – бащата на монашеството. След ранната смърт на съпругата си и родителите си той се оттегля в пустинята, където прекарва десетилетия в суров аскетичен живот. Живее в Нитрийската пустиня и Уади Натрун – места, които и до днес се смятат за люлка на християнското монашество.

Той е известен със своята прозорливост, дар на изцеление и дълбока духовна мъдрост. Хора от цял Египет и Близкия изток го търсят за съвет, утеха и молитва. Макарий е автор на духовни беседи, които и днес се четат като образец на вътрешна дисциплина и чистота на сърцето.

Кого закриля светецът

В народната традиция и църковната памет Свети Макарий се почита като:

покровител на монасите и духовните търсачи ,

застъпник на хора, които преминават през изпитания ,

помощник на онези, които търсят мир, прошка и вътрешна сила ,

пазител на дома от зли помисли и раздор.

Смята се, че молитвата към него помага за прогонване на страхове, тревоги и духовна слабост.

Свети Марк Ефески – стълбът на православието

На 19 януари Църквата почита и свети Марк Ефески – един от най-значимите богослови на XV век. Наричан е „Стълб на Православието“, защото е единственият епископ, отказал да подпише унията с Рим на Флорентинския събор.

С неговата твърдост православната вяра е запазена от догматични компромиси. Марк остава в историята като човек, който не се огъва пред политически натиск и защитава чистотата на вярата с изключителна смелост.

Обичаи, поверия и забрани на 19 януари

Народната традиция свързва деня на Свети Макарий с пречистване, укротяване на злото и пазене на дома. Според вярванията:

Какво се прави

Денят е подходящ за молитва за здраве и спокойствие в семейството .

Смята се, че ако човек започне деня с добро дело, късметът ще го следва през цялата година .

В някои райони се пали свещ за покойните – за светлина по пътя им.

Какво е забранено

Според народните поверия, отразени в съвременните източници:

Не се носи черно , за да не се привличат тъга и мъка.

Не се подстригва коса , защото „се отрязва късметът“.

Не се върши тежка физическа работа – вярва се, че каквото правиш на този ден, това ще те следва през годината.

Не се карат хората, не се клюкарства и не се желае зло – денят е под знака на смирението и чистотата на мислите.

Кой празнува имен ден

На 19 януари имен ден празнуват всички, носещи името: Макарий, Макар, Макария, както и производните им форми.

