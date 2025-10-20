Днес става ясно каква ще е зимата. Не вдигайте сватба

На 20 октомври Православната църква отдава почит на Свети Артемий Антиохийски — един от най-смелите защитници на християнската вяра в ранната история на Църквата. Тази дата не е просто част от календара — тя е наситена с духовна сила, дълбоки традиции и народни поверия, които и днес се предават от поколение на поколение.

Кой е Свети Артемий?

Свети Артемий е живял през IV век и е бил военачалник на император Константин Велики — първият християнски владетел на Римската империя. Отличен стратег и предан християнин, Артемий се оттегля от службата след смъртта на императора и се установява в Египет.

Настъпват обаче трудни времена — властта поема Юлиан Отстъпник, император, известен с жестокото си преследване на християните. Артемий не остава безучастен — открито се противопоставя на насилието срещу вярващите. За тази своя непоклатима вяра той е заловен, подложен на тежки мъчения и в крайна сметка екзекутиран, без да се отрече от Христа.

Тялото му е пренесено тайно в Константинопол, а частица от неговите мощи се съхранява и до днес в Киево-Печерската лавра — едно от свещените места на Източното православие.

Покровител на воините

Свети Артемий се почита като закрилник на военните. Вярва се, че неговата небесна сила ги предпазва в тежки моменти и ги връща живи при близките им. На този ден в църквите се отправят молитви за здравето и безопасността на всички, които носят оръжие в защита на родината.

Народни вярвания за 20 октомври

Денят на Свети Артемий е важен ориентир за предстоящата зима. От поколения се вярва, че природата на 20 октомври показва какво време да очакваме в следващите седмици. Според народния календар:

Ако дърветата още не са окапали – зимата ще дойде късно, чак след месец;

Хубаво и слънчево време днес вещае меко време поне до 10 ноември;

Бледа луна вечерта – очаквайте сняг и слани в идните дни;

Гарвани, които грачат и летят ниско и хаотично – сигнал за предстоящ снеговалеж;

Кокошките, които заспиват по-рано от обикновено – до дни ще има слана.

Счита се, че на този ден трябва да се приготвят зеленчуците за зимата — туршии, лютеници, компоти. Ако това стане именно на 20 октомври, се вярва, че ще издържат чак до пролетта, без да се развалят.

Какво не бива да правите на 20 октомври

Българската традиция ясно посочва няколко забрани за деня:

Не отказвайте помощ – днес е грях да пренебрегнете човек в нужда.

Избягвайте шумни забавления – 20 октомври е ден за размисъл и вътрешна тишина.

Не предлагайте брак и не вдигайте сватба – според поверието, такава връзка няма да бъде дълга и благословена.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com