„Живеем в свят, доминиран от конфликти и ожесточена конкуренция свят, който изисква от нас винаги да бъдем нащрек и непрекъснато да действаме. Ако не внимаваме, ако не реагираме навреме на предизвикателствата, ако позволим на други да ни контролират и да вземат решения вместо нас, сме загубени.

Съкратеното издание на бестселъра „48-те закона на властта”, което отскоро е на книжния ни пазар, представя основните идеи на Робърт Грийн – достъпни както за тези, които нямат достатъчно време да четат, така и за тези, които имат нужда да си припомнят най-важното.

„Използвайте ги като практичен инструмент за собствения си път към успеха“, съветват от издателство Сиела.

Книгата е базирана на ключови моменти от историята и стратегиите на някои от най-великите, властни и влиятелни хора, живеели някога. Грийн разкрива най-ефективните стратегии за постигане, завоюване и опазване на властта.

„Стандарт“ подбра Топ 7 от законите на властта.



1. Никога на засенчвайте висшестоящите

Могат да бъдат изписани дебели книги за фаворити, изпаднали в немилост

Винаги трябва да се стараете да накарате тези, които са над вас, да осъзнават превъзходството си. Но не бива да прекалявате със стремежите си да им угаждате и впечатлявате, като демонстрирате способностите и възможностите си, защото може да постигнете обратния ефект – да ги изплашите или да ги заставите да се чувстват неуверени. Най-разумно е да накарате господарите си да се мислят за много по-умни от вас – само така ще се доберете до висшите етажи на властта. ..

В този закон се съдържат две много важни правила, с които винаги трябва да се съобразявате. Първо, може да се случи така, че неволно да засенчвате висшестоящия просто с природните си надарености. Има господари, които са по-неуверени в себе си от други... Ако сте надарени от съдбата с необикновен чар и с разнородни таланти, най-разумно ще е да избягвате срещите с подобни необикновено суетни особи. Или пък да измислите начин да не изтъквате предимствата си, когато сте се озовали в компанията им.

Второ, никога не бива да си въобразявате, че след като сте станал любимец на висшестоящия, можете да вършите всичко, което ви хрумне. Могат да бъдат написани много дебели книги за фаворити, които са изпаднали в немилост, защото са смятали привилегиите си за вечни и на тази основа са си позволявали да засенчват блясъка на господарите си...

Неприкритото ласкателство е много ефективно, обаче си има своите граници. Много по-мощно е въздействието на прикритото, по-дискретно ласкателство.

Ако примерно сте по-интелигентен от господаря си, изберете противоположната тактика – накарайте го да изглежда по-интелигентен от вас ... Позволявайте си безобидни грешки и пропуски, които няма да ви навредят в дълготрайна перспектива, за да му доставите възможността да ви поправя от време на време. Висшестоящите обожават такива молби от смирените си поданици. Един шеф, който не споделя щедро своя опит с подчинените си, лесно може да събуди тяхната ненавист и да ги подтикне към кроежи за неговото сгромолясване.

Ако вашите идеи са по-полезни от идеите и хрумванията на висшестоящия, побързайте да му ги припишете, при това колкото е възможно по-шумно...

Възможно е по природа да сте по-щедър от господаря си – в такъв случай трябва да внимавате той да не развали настроението си. Владетелят трябва да изглежда като слънце на хоризонта, щедро пръскащо благодатна светлина във всички посоки, и нищо, и никой да не затъмнява блясъка му.

2. Споделяйте колкото е възможно по-малко

Бъдете много предпазливи, когато се опитвате да впечатлите с думите си хората около вас – колкото повече говорите, толкова по-обикновени ще изглеждате в техните очи и с това рискувате да престанете да владеете ситуацията. Дори да съобщите някому нещо банално, то може да прозвучи по-оригинално, ако сте по-загадъчни и лаконични. Властните личности винаги са умеели да впечатляват и да внушават това, което си наумят, като говорят по-малко от обичайното. Колкото повече бъбрите, толкова по-голяма е вероятността да се изпуснете и да изтърсите някоя глупост.

Хората са особени създания – за тях е от особено значение да разберат и да си обяснят всичко, което става наоколо. Особено зажаднели са да узнаят мислите ви. Ако зорко контролирате всичко, което им разкривате, те няма да успеят да отгатнат вашите намерения или преценки.

Ако се ограничавате само с лаконични отговори и запазвате мълчание през останалото време, те ще се изнервят, ще започнат да пристъпват от крак на крак, ще си позволят допълнителни коментари. С една дума, ще започнат, макар и неволно, да се издават, а така вие ще се сдобиете с безценни сведения за слабите им места. Срещата ще приключи за тях с усещането, че са били изиграни...

Като млад и начинаещ художник Анди Уорхол наивно вярвал, че колкото повече споделя с почитателите си и с журналистите, толкова по-доволни ще останат те. Но за негова огромна изненада, всички се настроили срещу него, престанали да се съобразяват с преценките му, не изпълнявали молбите му. Накрая огорченият творец не издържал и споделил с един приятел: „Научих се да постигам повече, като мълча, вместо да приказвам“.

По-късно Анди Уорхол използвал тази стратегия с голям успех. Неговите интервюта все повече заприличвали на опит за диалог с древногръцки оракул. Мълвял само нещо неясно и двусмислено, а интервюиращият се въртял на пети около него, измъчван от неуспешните си опити да проумее какво всъщност иска да му намекне прочутият творец.

Ето и още едно мнение по темата от Леонардо Да Винчи:

„Мидите се отварят напълно при пълнолуние и ако ракът забележи това, той напъхва в тях късчета камък или парчета от водораслите, за да не могат мидите да се затварят отново. Така раците си осигуряват прехрана за следващите дни. Подобна е и съдбата на онези, които си отварят устата прекалено много и поставят на изпитание търпението на слушателите си“.

3. Смело се хвърляйте в битката!

Дори дребен мъж като Наполеон може да изглежда огромен в очите на хората

Ако не сте уверени в крайния успех, най-добре въобще не се залавяйте с това, което сте замислили, защото вашите собствени съмнения и колебания ще се провалят. Страхът винаги е много опасно явление – хиляди пъти по-добре е да се хвърлите смело в битката. Грешките, които може би ще допуснете заради прекомерната си смелост, могат да бъдат поправени с още смелост. Всички ние обожаваме смелчаците, но никой не уважава страхливците...

За съжаление, малцина са тези, които са безстрашни по рождение. Дори и на Наполеон Бонапарт му се е налагало да си изработва, при това напълно съзнателно, навици на смел воин, които да му помогнат на бойното поле, където всичко е на живот и смърт. В светските салони в началото на кариерата си той присъствал стеснително и дори неловко, но с течение на времето се научил да преодолява тази своя слабост и да се държи винаги смело и открито – вероятно защото е разбрал с каква безгранична власт го е дарила съдбата. Разбрал е също, че властта може да въздейства така върху възпрятията на хората, че дори доста дребен мъж (какъвто в действителност е бил Наполеон I) може да изглежда като титан в очите на околните...

Когато Христофор Колумб предложил пред испанския двор да осигурят финансирането на замислената от него експедиция, в добавка той си позволил нечувана дързост – поискал да му бъде присъдена титлата „велик адмирал на океана“. Но испанските владетели се съгласили с цената, която Колумб поставил.

Хенри Кисинджър също прекрасно знаел, че при преговори активните действия са много по-ефективни от примиренческата тактика или от стремежите да бъдат задоволени претенциите на другата страна.

Поставете високо ниво на вашата цена и ще получите още повече.

4. Концентрирайте силите си

Дори да сте обречен, не се отказвайте от плановете си

Трябва да пазите силите и енергията си, като се концентрирате само върху най-важните задачи. Ще спечелите повече, ако попаднете на богато природно находище и копаете по-надълбоко, вместо да се премествате от едно плитко находище към следващото, също толкова плитко и бедно. Интензивността винаги е за предпочитане пред екстензивността. Когато търсите източници на сила, за да укрепите властта си, най-добре е да намерите един-единствен могъщ покровител – той ще бъде вашата златна мина, от която дълго ще черпите богатства и благополучие...

Джакомо Казанова обяснява своите завоевания с умението да се концентрира само върху една цел и да я преследва, докато не я завладее. Тъкмо способността му да се отдава напълно на жената, която в даден момент е завладяла съзнанието му, му помага да съблазнява дори най-недостъпните дами. Някоя от тях може да обсебва мислите и чувствата му за седмици или месеци, през което време Казанова напълно игнорира всички останали. След като го оковават в кошмарния „оловен“ затвор по заповед на дожа на Венеция – откъдето никой не можел да се измъкне жив – Джакомо успял да се съсредоточи единствено върху тази жизненоважна цел. Ден след ден обмислял напрегнато всеки детайл от плана си за бягство. Не го обезкуражила дори смяната на килията, въпреки че това обезсмисляло многомесечното къртовско копаене на подземен тунел. Той нито за час не се отказал от плана си и накрая успял да го осъществи.

„Никога не загубих надежда – писал той по-късно. – Ако един мъж си науми нещо и ако се посвети изцяло на тази цел, той неминуемо ще успее независимо от трудностите. Ако поиска, може дори да стане велик везир или папа“...

Хърватският изобретател Никола Тесла се е разорил, понеже е разчитал да опази независимостта си, като не се подчинява на един-единствен работодател. Вманиаченият на тази тема учен отказал дори подкрепата, предложена му лично от всемогъщия американски магнат Дж. П. Морган, макар че това коствало на твърдоглавия Тесла загубата на стотици хиляди долари. Накрая се стигнало дотам, че за Тесла „независимостта“ означавала да не зависи от един-единствен, а поне от дузина супербогати инвеститори. Едва когато остарял и обеднял, той започнал да проумява грешката си. След дълго служене на един-единствен покровител той ще оцени вашата преданост и – което всъщност е много важно – ще става все по-зависим от вашите услуги. Дори накрая може да се стигне дотам, че господарят да бъде подчинен на слугата.

5. Бъдете царствен, дръжте се като владетел

Най-важното е да си повярвате, че сте призвани за легендарни подвизи

Начинът, по който се държите пред другите, ще определя начина, по който другите ще се държат с вас. Ако сте прекалено вулгарен или простоват, хората ще престанат да ви уважават. Когато един владетел уважава себе си, той ще вдъхва уважение и у своите придворни. Ако действате законно, с увереност в собствените си сили, ще докажете на всички, че сте достоен да носите короната...

Стратегията на короната се основава на една сравнително проста поредица от причини и следствия. Ако искрено си вярваме, че сме родени, или по-точно казано – предопределени свише за велики дела, нашата вяра не може да остане заключена в нас, защото ще огрява всичко наоколо, също както царската корона създава около монарха царствен ореол или аура, внушаваща величие и респект. Това огряващо всичко по пътя си излъчване ще вдъхновява хората около вас до такава степен, че те искрено ще повярват, че ние несъмнено притежаваме някакви по-особени сили, след като сме така уверени в себе си...

Историята на цивилизацията изобилства с красноречиви примери за невероятния възход на удивително способни личности, издигнали се от низините на простолюдието. Хора като византийската императрица Теодора, Христофор Колумб, Лудвиг ван Бетовен, Бенджамин Дизраели се прилагали успешно Стратегията на короната, въпреки че не са притежавали знатен произход. Тези прочути личности са вярвали толкова силно в своите възможности, че днес техните думи звучат едва ли не като истински пророчества. Всъщност те са прилагали един доста прост трик: най-важното е сами да си повярвате, че сте призвани за легендарни подвизи. Дори ако ви се наложи някога да лъжете сами себе си, пак трябва да действате като крал – и тогава ще се отнасят с вас като с крал...

Не бива да се смесва царственото поведение с арогантността и надменността: те може да изглеждат за някого като присъщи за коронованите особи, обаче всъщност само издават несигурността на този, който си позволи да се държи отвисоко и прекалено важно пред поданиците си. По-скоро това са качества, напълно недопустими за една истински царствена особа...

Ето какво пише като контрапункт по темата философът и писател Фридрих Ницше:

„ Всички прочути измамници са осъзнавали своята необикновена сила. Всъщност изкуството на измамата до голяма степен се крепи на увереността в собствените способности. Ако не вярва в успеха си, нито един измамник няма да може да говори толкова подкупващо, пламенно, убедително“...

6. Владейте изкуството на подходящия момент

Научете се да се спотайвате търпеливо

Никога не бива да изглеждате забързан, припрян, закъсняващ – всяко бързане издава липса на самоконтрол, неумение да си разпределяте задачите в рамките на времето, с което разполагате. Винаги трябва да изглеждате търпеливи и уверени в себе си, като човек, когото съдбата с нищо не може да изненада.

Много е полезно да умеете да налучквате най-подходящия момент за всяко ваше действие – така ловко, както безпогрешният детектив напипва решаващата улика на местопрестъплението. Трябва да сте способен да надушвате повеите на епохата и особено появата на нови тенденции, които ще ви изведат до върховете на властта. Научете се да се спотайвате търпеливо, когато моментът за вашата намеса още не е назрял, а когато плодът узрее, откъснете го с един замах, без сянка на колебание...

Не забавяйте нарочно времето, за да живеете по-дълго или да удължите някой приятен момент. Забавяйте темпото, за да участвате в играта за власт по-добре. Ако съзнанието ви не е обременено с притеснения за предстоящи събития, вие ще можете да преценявате много по- далновидно сегашното си състояние и шансовете си за близкото или далечно бъдеще. Също така по-добре ще устоявате на съблазните, с които ще се опитат да ви подмамят вашите коварни врагове. За да изградите стабилна основа за вашия бъдещ просперитет, може да се наложи да пожертвате няколко години. Не бива да избързвате с толкова важна задача, защото успехът, който винаги се постига бавно и се гради с много усилия, е този, който устоява на времето.

А ето и едно авторитетно артистично мнение:

„Има приливи, има и отливи в живота на всеки един от нас. Ако прилива уловиш, ще доплуваш до брега на щастието. Пропуснеш ли го, ще бъдеш до края на дните си от тинята на мизерията заобиколен, в плитчините на бедността затънал“ (“Юлий Цезар“, Уйлям Шекспир – 1564 – 1616 г.).

7. Организирайте бляскави зрелища

Не спестявайте блясъка на вашата аура, ако желаете никой да не забележи с какво се занимавате в действителност

Ако умеете да поразявате въображението на хората около вас, като не се страхувате от грандиозните преднамерено показни жестове – това винаги и безпогрешно ще ви помага да изградите величествен ореол около вашата личност. Ако искате да бъдете забелязани, организирайте пищни спектакли за обкръжението си, преливащи от завладяващи визуални символи и недвусмислени послания. Не спестявайте блясъка на вашата аура, ако не желаете никой да не забележи с какво се занимавате в действителност.

Ето и две авторитетни мнения по въпроса:

1. Луи XIV, Краля Слънце (1638 – 1715 г.).



“Слънцето със своя невъобразим блясък затъмнява всички останали звезди и други светила по небосвода така, както кралят засенчва своите придворни., защото и той огрява всички около себе си с несравнимото си сияние, защото и той като Слънцето стопля всички палата, създава живот, носи радост и веселие и защото никога не помръква неговият ореол. Именно затова избрах Слънцето като най-величествения небесен зцнак, достоен да символизира величието на монарха“.

2. Николо Макиавели, (1469 – 1527 г.).

“Хората винаги се впечатляват от повърхностното представяне на нещата...Поради това князът трябва да се погрижи хората около него да бъдат заети по празници и спектакли, като за целта той е длъжен да подбира най-подходящите дни и месеци във всяка година“.



