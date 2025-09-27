Светещи цигари, лечебен шоколад и еликсири от отрова

Когато науката влезе в магазина и започна да убива

В първите десетилетия на ХХ век откриването на радиоактивността е посрещнато с невиждан възторг. Обществото, заслепено от индустриалния прогрес, вярва, че тази невидима сила може да лекува, подмладява и удължава живота. Липсата на познание и регулации превръща радия и урана в стоки за масова употреба. Те попадат в храната, цигарите, козметиката, а понякога и в лекарствата, продавани без рецепта. Историята, която днес звучи като мрачен фарс, е всъщност предупреждение какво се случва, когато надеждите и рекламата изпреварят разума.

Радиевата еуфория и култът към „живата енергия“

Откритието на Анри Бекерел през 1896 г., последвано от трудовете на Мария и Пиер Кюри, идва в момент, когато светът е обсебен от прогреса. Електричеството вече е променило домовете, автомобилите навлизат по улиците, а телефонът скъсява разстоянията. В този контекст радият е посрещнат не като опасност, а като вестител на нова ера.

Пресата от Париж до Ню Йорк пише за „светлината, която прониква в материята“. На изложения и панаири се показват малки флакони, които светят в тъмното, а посетителите гледат на тях като на реликви. Дори академичните среди допринасят за тази романтика. Лекари и професори обясняват, че радият стимулира метаболизма, че „събужда клетките“.

Бизнесът веднага усеща потенциала. През първите 20 години на ХХ век аптеките са залети от продукти с радий: ампули, мехлеми, таблетки. В Германия се предлага Radium Emanations Apparat, който „зарежда“ въздуха в стаята. Във Франция се разпространяват капки Thoriane, препоръчвани при умора. В САЩ се появява най-емблематичният продукт Radithor. Това е дестилирана вода с микроскопични количества радий, продавана на богати клиенти, които я възприемат като напитка за елита.

Историята на индустриалеца Ебен Байърс е трагичен символ. Страстен спортист и милионер, той пие ежедневно Radithor, убеден, че му носи енергия. През 1932 г. умира след ужасяващи страдания. Костите му буквално се разпадат. Случаят е описан в „Уолстрийт джърнъл“ под заглавие „Светлината, която го погълна“. Тази смърт показва за първи път, че това, което свети, може да убива.

Радиация на трапезата

Ако аптеките предлагат „чудотворни лекарства“, то хранителната индустрия бързо решава да превърне радия в подправка на ежедневието. В Германия през 20-те години се продава шоколад Radium Schokolade, рекламиран като лакомство, което „дава жизнена сила“. В Австрия производители пускат сол с радий, с лозунга „Всяка щипка е година живот“. В Чехия се появява масло с радиоактивни добавки, което според рекламата „укрепва сърцето и костите“.

Минералните извори, които естествено съдържат радон, се превръщат в туристически сензации. В Карлови Вари, Бад Гащайн или в немския Шварцвалд хиляди посетители пият и вдишват „лечебния газ“. Курортите се рекламират като „храмове на младостта“. В някои басейни дори се измерва радиоактивността, за да се уверят клиентите, че плуват в „жива вода“.

В САЩ тази мода достига до домакинствата чрез уреди като Revigator. Това е керамичен съд, облицован с уранова руда, в който се оставя вода да престои през нощта. Рекламата гласи: „Всяка чаша е здраве“. Продадени са десетки хиляди бройки, а цели семейства пият ежедневно радиоактивна вода.

Обявите стават все по-дръзки. В Хамбург бира с радий се предлага като средство срещу умора. В Париж кафенета сервират кафе „събудено от атома“. Вестниците публикуват рецепти за радиоактивни ястия, в които щипка радий се добавя за свежест. Днес това звучи като кошмарна пародия, но тогава хората го възприемат като модерност.

Радиоактивни папироси и козметика на илюзията

Тютюневата индустрия, винаги търсеща нови аргументи за полезността на пушенето, бързо прегръща модата. В началото на 20-те години в Европа и САЩ се появяват цигари с добавен радий. Рекламите обещават, че димът „прочиства дробовете“ и „подсилва кръвообращението“. Плакати изобразяват усмихнати мъже в смокинги, чиито цигари излъчват сияние - намек, че модерният човек пуши радиоактивен тютюн.

Още по-парадоксално е използването на радий в козметиката. Във Франция марката Tho-Radia предлага цяла линия кремове, пудри, дори червила с радий. Рекламите говорят за „озаряваща кожа“, „вечна младост“, „светлина в лицето“. В САЩ се продава паста за зъби Doramad, която обещава бели зъби и здрав емайл благодарение на радиоактивността. В аптеките се предлагат свещички с радий срещу импотентност, сапуни за подмладяване и парфюми, рекламирани като „лукс на модерната жена“.

Хората плащат скъпо, за да мажат телата си с вещества, които в действителност разрушават клетките. Но в тогавашното съзнание радиоактивността е част от престижа и принадлежност към света на бъдещето.

„Радиевите момичета“ - трагедията, която отвори очите

Докато клиентите се тровят бавно, индустриалните работнички понасят най-тежките удари. В заводите на United States Radium Corporation в Ню Джърси през 20-те години на миналия век стотици млади жени рисуват циферблати на часовници със светеща боя, съдържаща радий. За да оформят върха на четката си, те я облизват. Началниците уверяват, че това е безопасно.

Скоро последствията стават ужасяващи. Момичета на по двадесет години губят зъбите си, челюстите им се рушат, телата им започват да светят в тъмното. Диагнозата е една и съща - рак на костите, некроза, мъчителна смърт. Пресата ги нарича „Радиевите момичета“ (Radium Girls).

Съдебните процеси, които те завеждат, се превръщат в едни от първите големи битки за трудови права и безопасност. Въпреки съпротивата на индустрията и опитите за прикриване, жените печелят. Историите им са публикувани в десетки вестници, а обществото е потресено от свидетелства за млади тела, които буквално се разпадат. Тази трагедия става повратна точка: от символ на прогрес радият се превръща в символ на индустриална безотговорност.

Краят на радиоактивната мода

Смъртта на Ебен Байърс и делата на „Радиумните момичета“ слагат край на илюзиите. През 30-те години започват първите сериозни регулации, а продажбата на радиоактивни продукти постепенно се забранява. До края на десетилетието повечето от тях изчезват от пазара.

След Втората световна война представата за радиацията се променя радикално. Атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през 1945 г. показват ужасяващата разрушителна сила на невидимата енергия. От този момент нататък обществото гледа на радиоактивността не като на чудо, а като на заплаха. В културата тя се превръща в символ на апокалипсис - от филмите за чудовища до политическите дебати за атомната надпревара.

В България едновременно възторг и скептичност

Макар България да няма собствена индустрия за радиоактивни продукти, темата присъства в пресата. Вестници от 20-те и 30-те години превеждат сензационни статии от чужбина. „Зора“ и „Утро“ публикуват материали за „чудотворната енергия на радия“, описвайки новите курорти в Германия и Австрия. Реклами обещават „минерални бани с радиоактивни извори“ в наши балнеолечебни центрове като Вършец и Хисаря, където се подчертава естественото наличие на радон във водите.

Лекари в София и Пловдив изнасят лекции за „лечебната сила на радиоактивните води“, а богатите българи пътуват до Карлови Вари или Бад Гащайн, за да опитат „модерната терапия“. Едва след скандалите в САЩ и смъртта на Байърс българската преса започва да изразява скептицизъм. Вестници вече пишат за „тъмната страна на сиянието“.

Историята на радиоактивните храни, цигари и козметика изглежда невероятна, но е напълно реална. Тя разказва за време, когато надеждите и рекламата превръщат смъртоносна сила в символ на престиж. Тя показва и колко лесно обществата могат да бъдат заслепени, когато знанието изостава от търговията. Днес ни изглежда немислимо някой да пие вода с радий или да мие зъбите си с радиоактивна паста. Но уроците остават, че между чудо и катастрофа има само една граница - знание и отговорност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com