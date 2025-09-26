Общество

Рязка промяна с пребития шеф на полицията в Русе

Къде е бил забелязан Кожухаров

Интересен факт около полицейски шеф, замесен в тежък криминален случай неотдавна.

Директорът на русенската полиция Николай Кожухаров, който уж беше на прага между живота и смъртта и разбуни цялата държава, вече се разхожда из улиците на Русе. Това видяха неговите съграждани. 

Кратко клипче с малкия му син на разходка е публикувано в социалната мрежа от Методи Лалов. А постът е придружен от следния текст: 

"Директорът на ОДМВР-Русе Николай Кожухаров, за когото се твърдеше, че е с тежка телесна повреда, вече е добре и е забелязан от будни граждани да се разхожда по улиците в Русе". 

"Хич нищо му няма!", отсичат читатели. А други иронично го предупреждават: "Да избягва осмокласниците".

Преди около три седмици медиите гръмнаха с новината, че директорът на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров е бил пребит и приет в болница със сериозни травми, като му е извършена спешна операция за спасяване на бъбрека.

Часове наред обаче МВР не съобщи нищо за причините за това негово състояние. Малко по-късно органите на реда излязоха с информация, че на полицейския директор е бил нанесен побой от четирима младежи заради отправена от негов съсед забележка за опасно шофиране. 

 

