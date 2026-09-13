Светещи цигари, лечебен шоколад и еликсири от отрова
Най-големите куриози от историята
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Най-големите куриози от историята
Окръг Кахраманмараш бе епицентър на разрушителните земетресения миналия месец
Според нидерландския Национален институт за обществено здраве и защита на околната среда повишението идва от източник в Западна Русия
Роден е в Париж през 1859 г.
Токио. Над 6500 пъти се повиши нивото на радиация в подпочвените води на японската атомна централа Фукушима. Комитетът за контрол на атомната енергия...