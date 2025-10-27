Китайски гигант бръкна в душата на френската мода

Отварянето на първия магазин на Shein във Франция поставя неделикатни въпроси

Нов моден ураган се заформя в на Париж, точно срещу Hôtel de Ville, където е кметството на града. Китайският онлайн гигант Shein, символ на ултрабързата мода и ниските цени, отваря първия си постоянен физически магазин в света. И не къде да е, а на етаж на легендарния универсален магазин BHV Marais.

За някои това е историческа крачка към бъдещето на модната търговия. За други е тревожен символ на културен упадък и социална безчувственост. И както често се случва в модата, зад фасадата на блясъка се крие много повече, отколкото се вижда на витрината.

Париж – новият подиум

От ноември китайският бранд Shein ще има реален адрес в сърцето на френската столица. Магазинът в BHV Marais, основан през 1856 г. под името Bazar de l’Hôtel de Ville, ще бъде първият постоянен търговски обект на компанията. Пет други ще последват в Galeries Lafayette в Дижон, Реймс, Гренобъл, Анже и Лимож. Партньорството е сключено със Société des Grands Magasins (SGM) - компания, която управлява тези обекти, макар вече да не принадлежат на историческата група Galeries Lafayette.

„Франция, като влиятелен световен моден пазар, е естественият избор за нашия първи тест за физическо присъствие“, обявиха от Shein в официална информация до медиите. Според компанията именно Париж, люлката на модерната търговия и на елегантния вкус, е идеалната сцена, на която да се направи „финалният скок“ от онлайн към офлайн търговия.

Създателите на проекта уверяват, че това е „ангажимент към съживяването на градските центрове и възраждането на универсалните магазини“. Плановете предвиждат създаването на над 200 работни места и инвестиции в местна логистика и обслужване.

Експерти обаче виждат и прагматичен мотив. След години на експанзия в интернет Shein се сблъсква с регулаторни промени и критики в САЩ и Европа, което прави физическото присъствие стратегически ход - начин да се легитимира пред властите и потребителите. Ако експериментът в Париж успее, моделът може да бъде повторен и в други модни столици като Лондон, Милано и Ню Йорк. За Париж обаче този дебют е символ на епохална промяна в модната география.

Възмущението на Франция

Реакциите бяха незабавни и остри. Синдикати, модни организации и дори политици осъдиха решението на BHV и SGM. „Пред Hôtel de Ville те изграждат новия мегамагазин на Shein, който, след като унищожи десетки френски марки, сега цели да залее пазара ни още по-масово с еднодневни продукти“, заяви Яан Ривоалан, президент на Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin.

От Galeries Lafayette Group, собственик на историческата марка, изразиха „дълбоко несъгласие с позиционирането и практиките на Shein“, определяйки ги като „несъвместими с премиум имиджа на групата“. Компанията дори заплаши да блокира използването на своето име в регионалните филиали, ако брандът бъде допуснат в тях.

Градският съвет на Париж призова собствениците на BHV да преразгледат сделката. Заместник-кметът Никола Боне-Улалдж заяви, че „асоциирането на BHV с многонационална компания, известна със социална експлоатация и масово замърсяване, е в противоречие с целите на Париж за устойчиво развитие“. Кметицата Ан Идалго подкрепи официално тази позиция, подчертавайки, че столицата трябва да остане „витрина на отговорната мода“.

Сблъсъкът придоби и символичен смисъл. Париж, „домът на висшата мода“, изведнъж се оказа поле на битка между два свята - между Haute Couture (високата мода) и Haute Algorithm (високия алгоритъм). Мнозина припомниха, че именно в същата сграда – BHV Marais – някога са се предлагали ръчно изработени аксесоари от френски ателиета. Днес същото място ще се превърне в храм на масовото и евтиното. „Това не е просто спор за наематели“, коментира в. „Льо Паризиен“. „Това е въпрос за идентичността на Париж – града, който от векове задава естетическите стандарти на света“, посочват авторите.

Между регулациите и революцията

Новият парижки експеримент на Shein идва в момент, когато Франция въвежда едни от най-строгите закони в света срещу „ултрабързата мода“. През юни 2025 г. Сенатът одобри текст, който предвижда такса от 5 евро на артикул от 2025 г., нарастваща до 10 евро през 2030 г., както и забрана за реклама на брандове като Shein и Temu. Средствата ще подпомагат местни производители, залагащи на устойчиви практики.

Новите правила ще въведат и екологичен етикет върху всяка дреха, показващ въглеродния отпечатък и степента на рециклируемост. За компаниите, които не предоставят тези данни, са предвидени сериозни санкции.

„Франция направи най-радикалния опит досега да се справи с екологичната криза в модата“, заяви пред Sustainability Magazine Любомила Йорданова, основател на устойчивата модна марка Plan A. Според нея законът ще даде предимство на такива марки и ще принуди глобални играчи като Shein да разкрият реалните си производствени практики.

Но за Shein това е и тест за оцеляване. Превръщането на онлайн платформа в мрежа от реални магазини изисква нова логистика, складове и контрол върху въглеродните емисии. Компанията вече изгради център за дистрибуция в Полша, за да намали времето за доставки в Европа.

Анализатори отбелязват, че физическите магазини са и начин да се подготви за края на данъчните преференции за нискостойностни пратки, които Европейският съюз възнамерява да премахне. „Shein просто изпреварва бурята,“ смята експертът Фредерик Мерлен. „Като навлезе физически, тя се опитва да докаже, че може да бъде част от европейската търговска екосистема, а не враг на нея“, отбелязва той в коментар за британския „Таймс“.

Сенките на успеха

Основана през 2008 г. в Китай и базирана днес в Сингапур, Shein е продукт на дигиталната епоха, в която скоростта е новата валута. Благодарение на алгоритми и анализ на онлайн поведението на милиони клиенти, компанията може да създаде нов модел дреха само за няколко дни. Тя тества дизайни в малки количества и произвежда масово само тези, които се продават добре. Това е бизнес стратегия, която свежда разхищението до минимум, а ускорява цикъла на потребление.

През 2024 г. приходите на Shein надхвърлиха 32 милиарда евро, а персоналът й достигна 16 000 души по света. Но с успеха идват и обвиненията в кражба на дизайни, експлоатация на труд, включително на уйгури в китайската провинция Синцзян, както и в екологични нарушения. Само тази година компанията бе глобена с 40 милиона евро във Франция за подвеждащи практики и неспазване на екологични стандарти.

„Те продават рокли за 12 евро и дънки за 20, но истинската цена плащат работниците и планетата“, казва пред в. „Гардиън“ преподавателката Елиз Голдфарб от Institut Français de la Mode. Според нея феноменът на Shein показва и социален разлом: „Бързата мода говори на хора, които не могат да си позволят лукса да бъдат „устойчиви“. Затова и да ги обвиняваш в морален грях е несправедливо.“

Компанията обаче отвръща с контрааргумент. „Модата е право, не привилегия“, гласят нейните билбордове в Париж. Слоган, който се харесва на младите, но предизвиква студен отпор сред дизайнерите от авеню „Монтен“. Зад него стои и стратегическо послание. Shein иска да се превърне в „демократична“ марка, достъпна за всички. Но за мнозина това е просто нова опаковка на стария консумеризъм.

Дуелът на века

Случващото се във Франция не е просто икономически спор, а културен сблъсък. Париж, люлката на висшата мода, винаги е съчетавал елитарен вкус и достъпна улица. През 70-те и 80-те години на миналия век кварталът Сантие беше родината на френската „бърза мода“, а марки като Naf Naf, Kookaï и Jennyfer създадоха уникален стил, преди да бъдат изместени от Zara и H&M.

Днес историята се повтаря, но с китайски акцент и дигитална скорост. „Когато H&M отвори на улица „Риволи“ през 1998 г., това се смяташе за вулгарно“, припомня социоложката Абриа. „Днес тези брандове са напълно интегрирани в парижкия стил, а Shein поема ролята на новия парий“, обяснява тя.

Инфлуенсърката Камий Шарие подчертава и културната разлика: „Французите обичат да пазаруват в магазини, да пробват, да се консултират. Онлайн пазаруването без контакт е чуждо на нашата традиция.“

Но именно това прави откриването в BHV Marais толкова символично. То е сблъсък между новата скорост и стария вкус. В града, където Chanel и Dior са религия, ще се продава рокля на цената на кафе.

„Това е сблъсък не само между икономически модели, а между два начина на мислене – между уникат и копие, между време и бързина,“ казва анализаторът Стефан Попеску. И може би именно тук, в Париж, ще се реши бъдещето на модата. Ще се даде отговор на въпроса дали тя ще остане изкуство, или ще се превърне окончателно в алгоритъм.

Един факт е безспорен и той е, че каквото и да стане, от ноември нататък Париж вече няма да е същият. В града на Коко Шанел ще се продава Shein. И това, за добро или зло, е част от новата глава в историята на световната мода.

