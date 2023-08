Как наш художник в САЩ обрисува България

Любители на изкуството се събраха в столичната галерия "Мисия" по случай 120 години от установяването на дипломатически отношения между България и Съединените американски щати. Събитието беше организирано от Държавният културен институт към министъра на външните работи.

11 български творци, избрали своя път отвъд океана, направиха изложбата ""HERE AND THERE: между два бряга". Главният виновник за случилото се е живеещият в Чикаго от 20 години професор Василен Васевски, който също изложи свои творби.

Вицепремиерът и външен министър Мария Габриел откри изложбата. "Изкуството е мост между хората. Чрез него опознаваме различни култури, споделяме памет и градим бъдеще. Изложбата е интересен визуален разказ - разказ между тук и там, между брега на Родината и брега на новите надежди", заяви вицепремиерът. По думите й, събития от такъв характер са добра възможност българското съвременно изкуство, което пробива своя път в Чикаго години наред, да бъде споделяно, популяризирано и тук, в България.

"Продължавайте да ни вдъхновявате!", бе посланието на Габриел към 11-имата художници.

Своите поздравления и адмирации поднесе и посланикът на САЩ у нас Н.Пр. Кенет Мертен. Преди всички да имат възможността да разгледат творбите цигуларката Благомира Липари - българка, която също живее от години в САЩ изпълни две музикални произведения. Едното беше прочутото "Summer time", a другото инструментал на българския композитор Петър Христосков.

Съвременното изкуство е да хванеш духа на времето

Адмирации за реакцията на българите срещу насилието, казва проф. Василен Васевски

- Проф. Васевски, куратор сте на изложбата "HERE AND THERE: между два бряга", която се откри по повод 120-годишнината от установяването на дипломатически отношения между САЩ и България. Какво е посланието на изложението?

- Посланието е, че основната мисия на изкуството е да сближава хората и да примирява техните различия. Нашата надежда е, че в едно такова тревожно време, в което живеем всички ние. Имам в предвид глобалното затопляне и войната в Украйна, както и всички проблеми, с които се сблъскват хората. Надявам се една такава изложба да им предостави възможност да забравят за проблемите и да помислят за хубавата част на живота. Факт е, че тя съществува наред с лошата, но ние не трябва да се концентрираме върху лошата.

- Колко време ви отне да подготвите изложбата?

- Започнахме да я събираме още през зимата. От тук изложбата ще отиде в галерията в Благоевград. Такава изложба правим за втори път в България.

- Кога се прибрахте в България?

- Аз идвам почти всяко лято. Тази година се прибрах в началото на юни.

- Живеете в Чикаго. Какво за Вас е "Тук" и "Там"? Каква е разликата и как успявате да сте едновременно и в двете реалности?

- Това никак не е лесно. Аз вече съм 25 години в САЩ, като 20 от тях в Чикаго. За себе си съм открил такава рецепта, че не сравнявам двете места, а се опитвам да взема най-доброто от тях. Отново се връщам към примиряванията на различията. Смятам, че това е рецептата за успеха, бил той личен или професионален.

- Наблюдавате процесите в България. В момента обществото ни е настръхнало срещу случаите на брутално насилие над жени. Как реагира американското общество в подобни ситуации и какво ние можем да се поучим от него?

- Американското общество реагира по подобен начин, какъвто и българското. Видях и протестите и смятам, че нашето общество има своите културни специфики, които са по-различни от американските, но като цяло не смятам, че има хора, които за "ЗА" домашното насилие, така че това е нещо, което задължително трябва да бъде изкоренено и да бъде поставена необходимата база - юридическа с промени в закона и дано това не се превърне в нова разделителна война в българското общество. Надявам се, че това няма да стане. Още веднъж адмирации за реакцията на България към това нещо.

- Как гледате на идеята за смята на националния ни празник Трети март с 24 май?

- Тук с моя отговор най-вероятно ще ядосам привържениците и на двете дати. Аз съм човек, който обича много българската история. Миналата седмица бях на връх Каймакчалан. Това е локация на най-големите битки през Първата световна война. Там са загинали моите прадядовци. Към въпроса - за мен лично 6 или 22 септември трябва да станат национални празници. Ако тези две дати се предложат няма да има хора, които са против. Трябва да се опитаме да спрем с това разделение в обществото.

- С каква картина можете да обрисувате случващото се в България в момента?

- Наскоро дъщеря ми имаше гостенка в САЩ от град Неаполис. Тя я попита как с една дума може да обясни България. Американката избра думата "контраст" при първото си посещение, а на второто "пластове". Тя е дала втората дума, тъй като на второто си идване си е дала сметка колко дълбока и богата е нашата история. Така че в този случай се присъединявам към нея.

- Преди време направихте изложба на баща Ви Камен Василев Васевски в град Сливен. Защо там и какво беше усещането, след като я реализирахте?

- Аз съм родом от град Сливен и съм живял там до 19-годишен. Баща ми беше известен писател. Преди промените беше и редактор на вестник "Сливенско дело". Освен това е автор на над 50 книги. Тази изложба е в негова памет. Той почина в края на месец юни, така че аз реших да направя изложбата в негова памет.

- Какво за Вас е съвременното изкуство?

- Да бъдеш уверен в себе си и да хванеш духа на времето!