Черни облаци над Короната! Защо Кейт скри най-тежката диагноза

Мидълтън мисли за децата си, призовава онкоболните да не губят вяра и надежда



"Човек, случайно попаднал в коридорите на луксозна клиника в Лондон през януари, може да е видял най-неочакваната гледка в живота си: седемдесетгодишен джентълмен в болнична нощница да куцука по коридора от болничното си легло, където е лекуван от увеличена простата, за да посети снаха си, която току-що е претърпяла тежка коремна операция", пише Lenta.ru.

Джентълменът е кралят на Великобритания, а вторият пациент, разбира се, е принцесата на Уелс. Трогателната сцена е описана пред журналисти от близък до Чарлз III източник, пише Sunday Times.

По-късно монархът призна, че е диагностициран с рак.

А защо Кейт Мидълтън е била оперирана в болница и защо след това изчезна от публичното пространство? Изявление от кралския двор нямаше, което породи вълна от теории на конспирацията - че 42-годишната принцеса е изпаднала в кома, развела се е с принц Уилям или дори вече лежи някъде под земята. Опитите да се успокои обществото с помощта на редактирана семейна снимка и видео от фермерския пазар само влошиха нещата.

Докато не дойде признанието от самата Кейт - тя е диагностицирана с рак и е подложена на химиотерапия. Видео съобщението бе публикувано от Мидълтън около 21 часа в петък, 22 март, в Instagram акаунта на принца и принцесата на Уелс. В него Кейт изразява специална благодарност към лекарите и на всички, които я подкрепят. Тя потвърждава, че е претърпяла коремна операция през януари и казва, че процедурата е била успешна. По време на операцията лекарите не са я диагностицирали с рак, но резултатите от тъканните изследвания показват наличието на ракови клетки. Кейт е била посъветвана да се подложи на превантивен курс химиотерапия. Тя признава, че е в начален етап на лечение. "Това беше огромен шок и Уилям и аз направихме всичко възможно, за да се справим с него без да привличаме прекалено много внимание, в името на нашето семейство. Отне ми известно време да се възстановя от тежката операция и да започна терапия. Но по-важното е, че ни отне известно време да обясним всичко на Джордж, Шарлот и Луис, за да разберат и да повярват, че всичко ще бъде наред с мен", казва принцесата. И отбелязва, че става все по-добре всеки ден. Уилям й помагал много и я подкрепял. Освен това всички думи на подкрепа, които получава от цял свят, са много ценни и важни за нея. Принцесата моли семейството й да не бъде безпокоено докато се лекува. Мидълтън казва, че ще се върне към работата, която много обича, веднага щом може, но засега трябва да се съсредоточи върху лечението си. Тя се обръща и към всички онкоболни с призив да не губят вяра и надежда.

Кейт Мидълтън не е обявила диагнозата си, а Daily Mail цитира представител на принцесата, че няма да бъде разкривана допълнителна медицинска информация. Дворецът Кенсингтън не е направил коментари относно времето за лечението й. Преди това се смяташе, че тя ще се върне към задълженията си след католическия Великден на 31 март.

Според Daily Mail, Кейт е започнала превантивна химиотерапия в края на февруари и след научаването на диагнозата е преживяла два "невероятно трудни" месеца. Казват, че през цялото това време тя е била най-загрижена за децата си.

В края на февруари принц Уилям се оттегли в последния момент без обяснение от присъствие на възпоменателна служба за своя кръстник, гръцкия крал Константин II, поради "личен въпрос". Това предизвика голям обществен отзвук - от таблоиди като Daily Mail и The Sun до сериозни издания като The Guardian и The Times тълкуваха що е то "личен въпрос". Сега британските журналисти предполагат , че принцът може да е научил за диагнозата на съпругата си, че тя трябва да се подложи на химиотерапия, или дали да реши да я придружи за лечение.

Кралят Чарлз III също силно подкрепя снаха си. Отношенията им винаги са били добри, а сега, когато и двамата се борят с рака, те са по-силни от всякога. Ден преди обръщението на принцесата те вечеряха заедно. А след публикуването му кралят каза , че е горд със снаха си и се възхищава на смелостта, с която тя говори. Заедно със съпругата си, кралица Камила, той обеща да "продължат да показват подкрепа и любов към семейството им в тези трудни времена".

Според последните съобщения Кейт Мидълтън е напуснала двореца в Уиндзор и вероятно е отишла със съпруга и децата си в имението Анмър Хол в Норфолк , където цялото семейство ще прекара великденските празници.

В края на февруари и началото на март светът започна да се говори за "изчезването" на Кейт Мидълтън, която по-рано се появяваше на публични събития няколко пъти седмично. Сега последната й публична изява бе на коледната служба на 25 декември 2023 г., а на 17 януари беше обявено, че е претърпяла коремна операция и ще се възстанови до края на март. Дълго време не се появяваха нейни снимки или видеоклипове. Специално бе подчертано, че принцесата няма онкологична диагноза, припомня "Lenta.ru".

Това доведе до неконтролируема вълна от слухове. Испанската журналистка Конча Калеха още през януари, позовавайки се на източници, заяви, че принцесата е поставена в медикаментозна кома поради усложнения след операцията. През февруари говорителят на принцесата отрече това.

Привържениците на други теории на конспирацията твърдяха, че изчезването на Кейт е заради желанието й да скрие кавга или дори развод с принц Уилям. Снимка на кралското семейство, на която Кейт е с децата си, но без Уилям, още повече разбуни слуховете. Плъзнаха подозрения, че принцът е заминал с любовница.

След публикуването на видео съобщението на Кейт Мидълтън много таблоиди публикуваха извинения за разпространението на слуховете. Някои знаменитости като актрисата Блейк Лайвли и певицата Кери Катона също поискаха прошка от принцесата.

В началото на февруари стана известно, че британският крал Чарлз III е диагностициран с рак. Това е станало по време на хоспитализация заради увеличена простата. Не е известно точно каква диагноза му е поставена, но британският премиер Риши Сунак каза, че болестта е в ранен стадий. Знае се, че не е рак на простатата.

В края на февруари британският таблоид Daily Express пусна подробна публикация за плана за събитието на моста Менай, което ще се проведе в Обединеното кралство когато крал Чарлз III почине. Подобни планове са разработени за предшествениците му. В същото време Бъкингамският дворец подчерта, че лечението на краля напредва и той не е в опасност. Въпреки това се твърди, че Чарлз е решил да се подготви за прехвърлянето на трона на наследника.

