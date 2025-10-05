Отложиха делото срещу осъдения за убийство Рангел Бизюрев
Прокуратурата протестира наложеното наказание на Бизюрев
Близките на убития Димитър Малинов настояват за доживотен затвор
За мен това е срамна присъда, каза тя за 15-годишната присъда на убиеца Рангел Бизюрев
Наказанията заменят 3-годишните присъди, които двамата получиха на първа инстанция
В досъдебното производство може да се говори за пропуск
Преди дни районният съд в Пловдив осъди близнаците Борислав и Валентин Динкови от село Цалапица
От него ще бъде приспаднато времето, в което близнаците са били в ареста
Двамата бяха доведени в залата с белезници под викове: "Убийци!"
Майката на убития Димитър Малинов поиска делото да бъде върнато и да бъдат повдигнати нови обвинения
Все още не се знае кой е накарал Димитър да излезе от дома си
Заподозреният Рангел Бизюрев и обвинените като укриватели близнаци Динкови са променили показанията...
Семейството на убития Димитър Малинов от няколко месеца иска да бъде проведен нов следствен експерим...
Предстои Бизюрев да даде показания и да каже каква е неговата версия за нощта на 20 юли 2023 г.
За майката двамата близнаци, сочени за укриватели на Рангел Бизюрев, са съучастници
Р.Б. е обявен за международно издирване въз основа на издадена Европейска заповед за арест
Близките на убития младеж отново протестираха в Цалапица
Преди почти два месеца Районният съд в Пловдив отложи процеса срещу тях
Протестът ще е пред Съдебната палата в Пловдив, където стартира процесът
24-годишния Димитър Малинов от Цалапица изчезна на 20 юли, а след това бе открит мъртъв
