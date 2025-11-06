Делото за убийството в Цалапица на втора инстанция. Ще има ли доживот?

Делото за убийството на 24-годишния Димитър Малинов от Цалапица започва на втора инстанция в Апелативния съд в Пловдив. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев, признат за виновен от първата инстанция и осъден на 15 години лишаване от свобода.

Процесът привлече общественото внимание не само заради тежестта на престъплението, но и заради протеста на прокуратурата, която настоява за доживотен затвор.

Втори опит за начало и аргументи на страните

Това е втори опит за старт на делото, след като преди седмици заседанието бе отложено заради неявяване на част от адвокатите. „Да разглеждаме делото в тяхно отсъствие би накърнило правата на пострадалите. Приемаме с компромис, че са налице уважителни причини да не се явят“, заявиха тогава от съдебния състав. Сега съдът е готов да продължи разглеждането по същество, като основният въпрос пред втората инстанция е дали наложената присъда от 15 години затвор е справедлива.

Прокуратурата настоява за доживотен затвор, а майката на убития Димитър и неговите близки също подкрепят тази позиция. Защитата на Бизюрев, напротив, ще настоява наказанието да бъде намалено.

Престъплението и първата присъда

Рангел Бизюрев беше признат за виновен, че в нощта на 20 юли 2023 г. умишлено е умъртвил Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови са му помогнали да зарови тялото край селото. Пловдивският окръжен съд наложи на Бизюрев 15-годишна присъда и постанови той да заплати 530 000 лева обезщетение на майката и роднините на жертвата, както и разноските по съдебния процес. В мотивите си магистратите подчертаха, че престъплението е извършено с особена жестокост, а действията след това – с цел прикриване на следите.

Осъдените помагачи и обществената реакция

Близнаците Валентин и Борислав Динкови вече имат влезли в сила присъди. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи наказанията им – Борислав получи четири години и шест месеца лишаване от свобода, а Валентин – четири години. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Междувременно, преди началото на днешното заседание, пред сградата на съда отново се събраха близки и приятели на Димитър Малинов, настояващи за справедливост и за максимално наказание за извършителя. Атмосферата пред Апелативния съд е напрегната, а очакванията към втората инстанция – високи.

