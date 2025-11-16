Денят, в който изчезна думата „народна“
Години наред тя символизираше комунизма
Години наред тя символизираше комунизма
"Има такъв народ" е единствената група, в която не се вижда разцепление
Според него най-големия проблем на България не е съдебната система, а икономиката
Днес се отбелязват 145 години от приемането на Търновската конституция
Със сигурност ще има парламентарни избори, но не е сигурно, че ще има служебно правителство
Не очаквам чудеса поради простата причина, че най-вероятно ще бъде оказан натиск върху Конституционн...
ИТН няма да номинират хора и да издигат кандидатури за регулаторните органи
Измененията, освен че съдържат противоречия с други конституционни разпоредби, променят баланса межд...
Моето първо действие през настоящата година е да сезирам Конституционния съд, каза преди дни президе...
Важно е да няма центрове на абсолютна власт, каза Атанас Славов
По никакъв начин промените в Конституцията не се правят конкретно срещу президента
Под измененията в основния закон бе положен червеният восъчен релефен печат
Вече е ясно, че гласуваните промени няма да решат големите проблеми на правосъдието
Той поясни, че първо ще трябва да имат уседналост от 18 месеца
Прокурорите ще могат да решават делата съобразно своята професионална позиция, мнение и съвест
Трифонов е категоричен, че ако нещо работи добре не бива да се променя
За министри могат да бъдат избирани българи с двойно гражданство
ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ нарушават закона по всяко време, когато им е удобно
Има сглобка, която със 164 депутата може да налага силово почти всичко, дори да е в разрез със закон...
Комисията по конституционните въпроси определи мандата на висшите съдии и главния прокурор