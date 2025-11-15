Денят, в който изчезна думата „народна“

Точно 35 години ни делят от деня, в който думата "народна" бе премахната от официалното наименование на държавата. С решение на Великото народно събрание от 15 ноември 1990 година България официално възстановява своето традиционно име, използвано преди установяването на комунистическия режим - Република България.

Поправката бе по искане на депутатите от СДС и бе силно символичен акт, бележещ окончателния отказ от комунистическия модел на държавно управление и прехода към демокрация и парламентарна република.

Думата "народна" дълги години имаше за цел да подчертае, че властта в държавата принадлежи на "трудовия народ" (работници, селяни и народна интелигенция), а не на предишните "експлоататорски класи" (буржоазия, аристокрация).

"Народен съд" бе специалният съд, създаден веднага след Деветосептемврийския преврат през 1944 г. за разправа с политическите противници на новата власт.

"Народна милиция" бе официалното име на полицейските сили по време на режима.

"Народна армия" бе името на Въоръжените сили на страната.

"Народна просвета" бе името на Министерство на образованието.

След комунизма думата "народна" остана само в името на Българската народна банка (БНБ), защото това име е използвано от нейното създаване през 1879 г. Много централни банки по света носят подобни наименования, една от които е Националната банка на Швейцария.

