Meta стартира абонамент за виртуална реалност Quest Plus

Главният изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг обяви старта на Quest Plus - "абонамент за виртуална реалност", който ще даде на потребителите достъп до "най-добрите игри в платформата". Quest Plus струва 7,99 долара на месец или 59,99 долара на година. Той ще струва само 1 долар за първия месец за тези, които се регистрират преди 31 юли, и ще бъде достъпен за потребителите на Quest 2 и Quest Pro от днес.

Абонатите на Quest Plus ще получават "по две игри на месец", обясни Зукърбърг. Подобен модел се използва от Sony, която предлага на потребителите абонамент за PlayStation Plus с безплатни игри, отбелязва The Verge. Pistol Whip и Pixel Ripped 1995 очакват абонатите на Quest Plus през юли, а селекцията през август ще включва Walkabout Mini Golf и MOTHERGUNSHIP: FORGE.

През юни 2023 г. Meta представи шлема за виртуална и смесена реалност Quest 3 на цена 499 щ. долара. Той ще бъде пуснат в продажба през есента на 2023 г. и ще поддържа над 500 игри и приложения, налични за Quest 2. С новия хедсет ще се предлага и абонамент за Quest Plus.