Рекордна цена за картина на Златю Бояджиев
Уникалното платно "Две сватби" бе продадено на търг
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Уникалното платно "Две сватби" бе продадено на търг
В Пловдив се отбелязва 120-годишнината от рождението на Златю Бояджиев
Картината има интересна история
Цена Бояджиева почина след кратка битка с фатална диагноза
Картината показва ликовете на самия Златю Бояджиев, съпругата, сина и дъщеря му
Пловдивската къща на художника превзета от храсти и котки Често се казва, че Пловдив е най-старият жив град на света. Безспорен факт - тук знаците от...
Изложбата "Колекция от творби на Златю Бояджиев" показва 22 творби на една от най-ценните колекции във фонда на отдел "Художествен" на Регионален исто...
До платната имало 31 сребърни апликации от колесница и златна маслина Безценни реликви бяха открити в отдавна забравена и неотваряна ракла, съхранява...
Стара Загора. „Златю Бояджиев и Бараците" - така се нарича художествената изложба, която ще бъде открита в една от залите на градската художествена га...