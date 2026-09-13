Златко Баретата на откриването на новия мотосезон
Бившият командос си направи селфита
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Бившият командос си направи селфита
Върховният касационен съд потвърди присъдата на апелативните магистрати Приспадат две трети от дадените му 6,5 години заради домашния арест и престоя...
Алексей Петров е прозорлив, ще разбере кой стои зад атентата срещу него. Това заяви в интервю за "Нова телевизия" Златомир Иванов - Баретата. Той отхв...
София. Специализираната прокуратура повдигна обвинения на десетима участници в организирана престъпна група, създадена с цел отвличания, принуда, унищ...
София. Насроченото за днес дело на обвинения като наркобос Златомир Иванов - Златко Баретата, беше отложено за 14-ти януари 2014 г. поради здравословн...
София. Състоянието на Златомир Иванов - Баретата се подобрява, но в следващите три месеца заради ортопедични проблеми няма да може да стъпва на л...
Прокуратурата му приписва данъчни престъпления в размер от 5,5 млн. лв