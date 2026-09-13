Неочаквана промяна със Златка Райкова. Има ли драма
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Изгони бившия си мъж и се закле, че ще му вземе всичко
Разбирам, че името ми продава и от години храня много журналисти, но всичко трябва да има мярка, заяви тя
Известно е, че Карен Хачатрян има слабост към луксозните коли
Остави това, какви щети правят на тялото, а не се говори за това!
Появата на съпруга ѝ Карен Хачатрян, тя определи като най-разумната и най-осъзната ѝ любов
Карен е насърчил жена си да стартира новото начинание
Снимката бе разпространена по време на ваканцията им в Тайланд
Блондинката печели много пари
По-голямото парче от питката се падна на плеймейтката
Тя не ще и да чуе за бившия си Джизъса
Задава се истинска светска драма
Футболната звезда е баща на четири деца
Избира си рокля за събитието
Плеймейтката всеки момент ще роди второто си дете
Пази в тайна името на бебето си
Отговори на парлив въпрос за домашното насилие
Тя сподели повече в социалните мрежи
Не е ясно дали Георгиев няма да организира второ парти на отрочето си