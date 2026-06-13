Дописват списъка "Златен Орфей" за пенсии
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Гласуваха наградите на Антон Дончев, Цветана Манева и Ицко Финци
По това време поп примата вече е съпруга на Янчо Таков
Огромен скандал тресе музикалната гилдия. "Златният Орфей" е пред провал. Снощи до последно никой не можеше да каже дали ще се случи шумно рекламиране...
Совалките между София, Бургас и Слънчев бряг, посветени на възкръсващия "Златен Орфей", продължават със 100 километра в час. След 16 години на отчаяни...
Легендарният конкурс отново ще търси най-добрата българска песен