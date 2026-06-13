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"Златният Орфей" пред провал?

"Златният Орфей" пред провал?

Огромен скандал тресе музикалната гилдия. "Златният Орфей" е пред провал. Снощи до последно никой не можеше да каже дали ще се случи шумно рекламиране...

21 август | 5:45
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