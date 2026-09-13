Оконачетлно! Избраха новият президент на Европейската филмова академия
След като полската режисьорка Агнешка Холанд се оттегли от поста
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След като полската режисьорка Агнешка Холанд се оттегли от поста
Двамата са планирали общ филм след пандемията
Берлинале на кръстопът, настъпи краят на епохата „Дитер Кослик“
Гагарин си тръгнал от Созопол с три връзки чирози
Три дами от голямото кино финализираха снимките на "Никой не обича нощта" в Киноцентъра и заминаха за Тенерифе. Там камерите ще се завъртят за останал...
Актрисата започва снимки днес в Бояна
Камерите на "Никой не желае нощта" се завъртат другата седмица Ексцентричната Жулиет Бинош пристига в България другата седмица. Звездата от "Шоколад"...