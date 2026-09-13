Любовницата на Оланд се появи
Уил Смит и синът му Джейдън обраха всички антинагради "Златна малинка"
Следете всички новини, анализи и коментари за Жули Гайе. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Уил Смит и синът му Джейдън обраха всички антинагради "Златна малинка"
Героинята на Жули Гайе носи същото име като бившата първа дама на френския президент
Париж. Френският президент Франсоа Оланд заяви, че обмисля да съди списанието, което публикува твърдения, че е имала връзка с актриса. Оланд каза пре...
Френският президент заплаши изданието Closer със съд