Паника в наш град, полицията на крак
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Действа се по процедура
Няма промяна в самолетите на Летище София
Какво се е случило на 21 ноември
Пострадалият е откаран във филиала на спешения медицински център в града, където е починал
Цялостният проект включва ремонт, възстановяване и модернизация на съществуващата жп инфраструктура, за да се гарантира сигурността на пътниците, а га...
Модернизираната Централна жп гара София ще бъде открита официално точно преди Великден. Това съобщиха за "Стандарт" от НК "Железопътна инфраструктура"...
Железопътната гара в белгийския град Шарлероа е евакуирана. Това предава TACC, цитирайки данни от местни медии. И уточнява, че има опасност от взрив....
Ремонтът на ж.п. гара Сливен е най-голямата инвестиция със средства на държавния бюджет, правена от НКЖИ. Това обяви в Сливен инж. Тони Грозданов, нач...
Кметът на София Йорданка Фандъкова, заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев и генералният директор на...
За четвърта поредна година жителите на плевенското с. Горни Дъбник излизат на протест срещу опитите да бъде закрита местната ж. п. гара. Според Николи...
Кана Харада е момиче, което живее в Ширатаки - квартал с едва 36 жители в Хокайдо, Япония. Всеки ден Кана хваща влак до най-близката до дома си гимназ...
Централната жп гара в Пловдив вече е отворена. това съобщи БНР. Пътниците и персонала бяха евакуирани, а районът бе отцепен, но по-късно се оказа, че...
През март 2016 година столицата ни ще се гордее с една модерна и съвременна Централна жп гара. Това заяви инж. Ивайло Дженев по време организираното о...
Кандидатът, който ГЕРБ подкрепя за кмет на село Царева Ливада, община Дряново, е Наталия Ковачева с номер 6. Гласувайте разумно на местните избори, за...
Старинен часовник от 1900 година ще бъде реставриран и поставен в чакалнята на гара Стара Загора, след като бе демонтиран от гара Михайлово. Поводът з...
Стара Загора. Двама души намериха смъртта си, прегазени от влакове край жп гара Казанлък във вторник рано сутринта., съобщи електронния сайт kazanlak....
Пекин. Силен взрив е избухнал на железопътна гара в Китай. Инцидентът е станал в сряда, в град Урумчи в автономен окръг Сицзян-Уйгурския, съобщава BBC...
Стара Загора. Ремонтът на Старозагорската жп гара, който бе планиран за тази година, ще бъде отложен за 2015-16 г. поради наложена санкция от Европейс...
Има над 10 загинали и много ранени граждани
Срещу 56 млн. лв. в края на 2015 г. ще имаме модерна и енергийно независима станция