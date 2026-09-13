Как Vivacom с Операция „Жълти стотинки“ успя да помогне на младежи, израснали без родители
С подкрепата на Vivacom Фондацията успява да създаде две подобни жилища, които през годините са подслонили между 85 и 90 младежи
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С подкрепата на Vivacom Фондацията успява да създаде две подобни жилища, които през годините са подслонили между 85 и 90 младежи
Хиляди българи дариха средства за Сдружението по време на последното издание на Операция „Жълти стотинки“
Полицаите се вдигнаха на протест
Събраните и дарени средства в десетте издания на инициативата са над 790 000 лева
26-годишен мъж от Велико Търново плати годишната си винетка с жълти стотинки. Михаил Димитров решил да закупи стикера с монети от по 1,2 и 5 стотинки...
Младежите в "Дом Възможност" могат да учат и да получават помощ от експерти
Близо 600 български граждани и известни личности протестират срещу Вежди Рашидов. Тълпата започна да се събира около 18 часа пред министерството на ку...
Видин. Видинчанин, недоволен от високата си сметка за ток, реши да я плати със жълти стотинки. Това съобщава Нова. Човекът изсипал на касата 150 лева...
Бившият сътрудник на ЦРУ Едуард Сноудън, който разкри съществуването на мащабна американска програма за шпионаж, е принуден да живее в бедност в Русия...