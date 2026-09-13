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Сноудън с жълти стотинки

Сноудън с жълти стотинки

Бившият сътрудник на ЦРУ Едуард Сноудън, който разкри съществуването на мащабна американска програма за шпионаж, е принуден да живее в бедност в Русия...

08 октомври | 21:00
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