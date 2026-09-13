С #ПредизвикайЛятото, “Нестле за Живей Активно!” стартира национален летен конкурс
Нощният волейболен турнир на инициативата се завръща на варненския плаж
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Нощният волейболен турнир на инициативата се завръща на варненския плаж
Победителят в конкурса и новият посланик на инициативата ще станат ясни на 30 януари
183 отбора се регистрираха в „Нестле за Живей Активно Град!“ 2023
На 30 юли “Нестле за Живей активно! Плаж 2022” пуска котва на Южния плаж във Варна
Екатерина Дафовска, Александра Жекова, Евгени Иванов и ВК „Марица“ се включват в инициативата в курортен комплекс Пампорово
В 22 града се проведоха пешеходни инициативи, посветени на активния начин на живот
Инициативата ще се проведе в рамките на Световната седмица на мобилността и предизвиква всички да бъдат активни в новата реалност
Безплатни уроци по ски и сноуборд за начинаещи ще очакват всички желаещи на 29 февруари
„Нестле за Живей Активно!“ призовава всички да се включат в зимните активности на 29 февруари в Боровец
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на града Иван Портних и много звезди от спорта, киното и музиката ще дадат старт от 10.40 ч пред...
Около 30 яхти ще вземат участие в регатата "ПОРТ ВАРНА 2015", която ще се проведе днес и утре в акваторията на Варненския залив. За 40-ти път организа...
Проливният дъжд, който се изсипа днес в столицата, не попречи на хиляди граждани да участват в десетото издание на националната кампания "Живей активн...
София. „ЖИВЕЙ АКТИВНО! и със своето куче" ще се проведе тази неделя в столицата. Актьорът Владо Карамазов и хип хоп изпълнителят Играта ще дадат начал...
София. Деветото издание на "Живей активно!" за пореден път събра хиляди хора по улиците на София. Кампанията за балансирано хранене и активен начин на...