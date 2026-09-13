Борисов се среща с патриарх и мюфтия
Причина е амнистията на дълговете за вероизповеданията
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Причина е амнистията на дълговете за вероизповеданията
Закачки за Родител 1 на форума във Велико Търново
Опозицията може да бъде чута само в парламента
Жените от ГЕРБ преобразиха партията. Без общите ни усилия не бихме могли да постигнем тези резултати. Това заяви председателят на Парламентарната груп...
Трима министри – Николина Ангелкова на туризма, Теменужка Петкова на енергетиката и Зорница Русинова – на труда и социалната политика, както и председ...
Народните представители Даниела Савеклиева и Димитър Танев и председателят на ЖГЕРБ Ирена Соколова бяха гости на Арт изложба, организирана от Жени ГЕР...
"За една година успяхме да постигнем много и ще продължаваме да работим в същата посока. Няма сфера, в която да не сме допринесли за цялостното подобр...
Структурата на Жени ГЕРБ - Благоевград проведе отчетно-изборно събрание, на което бяха направени номинации за избор на ново ръководство. Гост на форум...
Благоевград. Жени ГЕРБ в Благоевград за поредна година зарадваха децата на областния град по случай Деня на детето - 1 юни. По традиция дамите организ...